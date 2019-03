José Blanco: "Os equivocáis todos con el candidato"

El futuro de Zapatero sigue dando pie a todo tipo de rumores en el Congreso e incluso se hacen porras sobre su sucesión, como la del portavoz del PNV, Josu Erkoreka, que tiene entre sus participantes a diputados socialistas y en la que la más votada para suceder al presidente es Carme Chacón.

Una porra que el ministro y 'número dos' del PSOE, José Blanco, no ha querido ni conocer, asegurando que se van a equivocar "todos": o tiene claro que Zapatero se volverá a presentar o maneja algún nombre que el común de los mortales desconoce. Erkoreka ha bromeado en el Congreso con los periodistas sobre esta porra, que ayer montó durante un almuerzo con otro compañero de partido, cuatro diputados socialistas y al menos dos periodistas. Ocho comensales que, ha admitido más tarde, pueden ser diez. O no quiere acordarse del número exacto o prefiere mantener la duda hasta el final para que no se hagan cábalas sobre sus integrantes.

Lo que sí ha reconocido es que en esta porra gana Carme Chacón y le sigue José Bono, el elegido del propio Erkoreka, mientras Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien el portavoz vasco ve a medio gas, sólo cuenta con un voto de este grupo para ser el sucesor. El portavoz del PNV parece convencido de que Zapatero no volverá a ser candidato a la Presidencia del Gobierno, a la vista de recientes acontecimientos como la supresión del mitin de Vistalegre.

Su opción es José Bono porque, según explica, le ve intenciones y peso político a pesar de que pueda tener enemigos en el aparato del PSOE. Para Erkoreka, debería pesar más la buena imagen que tiene entre la ciudadanía Bono, al que incluso ve como único posible salvador de una debacle electoral para los socialistas, mientras que Chacón, en su opinión, no está aún a la altura del reto. Y pese a apostar por Bono, los mayores elogios de Erkoreka se los lleva Rubalcaba, a quien ve como "perfecto número dos" con infinitas cualidades como la de parapeto de cualquier conflicto, pero otra cosa, sugiere, es el ánimo del vicepresidente primero, aún hospitalizado, así como el carisma y el atractivo (físico o político, como se quiera entender) que se necesitan para llegar a la Moncloa.

El debate se anima cuando José Blanco llega a los pasillos del Congreso y los periodistas le preguntan si quiere unirse a la porra. "¿Estoy yo en ella?", bromea el ministro; "lo siento pero no", le responde Erkoreka. El 'número dos' del PSOE ni siquiera pregunta quiénes están en la porra, no quiere o no necesita saberlo, y se apresura a dejar el corrillo para entrar en el hemiciclo, no sin antes sentenciar la discusión. "Os vais a equivocar todos", dice Blanco, con una media sonrisa.

¿Estarán siendo en vano todas las especulaciones sobre la sucesión? Parece que Blanco quiere dar la impresión de que Zapatero no se va, que lo de Vistalegre es para despistar y que hay una estrategia electoral estudiadísima. Pero en política todo es posible, puede haber tapados de los que no se habla. Y quién sabe, a lo mejor la apuesta 'friki' de la porra -según Erkoreka- es el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, uno de los dirigentes que tiene aspiraciones.