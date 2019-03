José Antonio Asiáin: "He sido víctima de un chantaje basado en una acusación falsa"

El presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin ha explicado en Espejo Público que ha sido "víctima de un chantaje basado en una acusación falsa que ha motivado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil más próximo".

También ha contado como "el domingo por la tarde vi un correo de un abogado de Pamplona que me pedía que me pusiera en contacto con el por la denuncia que había puesto" y señala "me sorprendió que esta persona tuviera constancia de la denuncia que yo había puesto del intento de extorsión al que había sido sometido".

Asiáin explica como "cuando puse estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil me dijeron que había una persona detenida y que de momento no podían decir la identidad".

Posteriormente el presidente de Caja Navarra llamó "al abogado que me dijo que el detenido era Santiago Cervera lo que me sorprendió muchisimo, me dijo que había sido víctima de un engaño".

"El señor Cervera me mando un correo en el que me pedía que contactara con el, pero no le conteste", ha dicho Asiáin que ha sentenciado que "si yo retiro la denuncia parecería que el señor Cervera y yo tenemos algo sucio que ocultar" y además asegura que "yo no tengo nada que tapar y el señor Cervera por lo que cuenta parece que tampoco".