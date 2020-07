Joaquín Leguina: “Zapatero nunca me ha caído bien”

En una entrevista en Espejo Público, el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, se ha mostrado muy crítico con el presidente del Gobierno y ha lamentado que nos preocupe más Belén Esteban que la actual situación en Europa.



El once años secretario General de los madrileños considera que la política territorial “ha debilitado al Estado”, así como los acuerdos con el PNV. Del tripartito catalán ha comentado que “sólo ha traído problemas”, sobre todo para el PSC. “Nunca he estado de acuerdo con las políticas de Zapatero”, ha lamentado.



No obstante, La guina ha defendido la “gran habilidad” de Valeriano Gómez y Ramón Jáuregui, ministros de Trabajo y Presidencia respectivamente. Les ha definido como los “grandes fichajes” de la última renovación.



Del nuevo vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que tiene “gran habilidad” y que “levanta miedos y temores en la oposición”, algo que en su opinión es bueno para el Gobierno. “Si tuviera que comprar un coche viejo, se lo compraría”, ha bromeado, aunque ha añadido que no opina lo mismo de la nueva ministra de Sanidad, Leire Pajín.