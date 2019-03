Joaquim Bosch: "Los ciudadanos no deberían participar en las mesas electorales, pues el referéndum no tiene garantías"

Joaquím Bosch, miembro de jueces para la democracia, ha valorado el 'tira y afloja' que actualmente están viviendo el Gobierno de España y el de Cataluña en relación al referéndum del próximo 1 de octubre.

"El referéndum ha sido suspendido por el TC porque no tiene base legal, lo reconocen a menudo los propios convocantes, pero dicen que van a desobedecer las leyes españolas", ha dicho Bosch en una entrevista en Espejo Público.

Explica que "se podría convocar un referéndum legal si se cambiaran las normas, pero con al Constitución y las leyes vigentes no se puede celebrar". No obstante, dice que hay que ser "cuidadoso" con la prohibición de determinados actos ya que "puede afectar a la libertad de expresión".

"El TC ha suspendido expresamente el acto de celebración del referéndum y esto implica todos los actos institucionales, resoluciones de la Generalitat y trámites, pero el TC no ha suspendido la celebración de actos".

A partir de este viernes, los ciudadanos elegidos al azar recibirán una carta para que formen parte de una mesa el día de la votación. Sin embargo, Bosch recuerda que "este es un referéndum sin garantías, unilateral y sin un proceso adecuado", por lo que, en su opinión, "los ciudadanos no deberían participar en las mesas electorales, pues no tiene garantías" aunque matiza que "no se les va a acusar de desobediencia".

"Se necesitan dos tercios del Parlament para modificar el Estatuto de Autonomía y con esa mayoría tan justa el Parlament no puede organizar un referéndum para la independencia de Cataluña", ha concluido.