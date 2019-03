Jaume Matas deberá entrar en prisión tras rechazar la Audiencia de Palma su recurso de indulto

La Audiencia Provincial de Palma ha rechazado el recurso que presentó Jaume Matas, por lo que el expresidente balear tendrá que ingresar en prisión.

En dicho recurso, Matas pedía que no se le aplicara la condena de nueve meses de cárcel a los que fue condenado. Finalmente, el indulto no se le ha concedido y, cuando le notifiquen el auto personalmente, el exdirigente tendrá cinco días para ingresar de forma voluntaria en prisión.

Aún así, todavía puede solicitar que se suspenda la aplicación de su condena mientras se tramita el indulto que ha pedido al Gobierno.

Matas entrará en prisión, aunque los condenados a menos de dos años de cárcel no suelen hacerlo. El Tribunal que le condenó ya dijo que no se le podía aplicar este beneficio porque no mostró arrepentimiento por sus delitos.