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Accidente ferroviario en Toledo

Frente Amplio reclama una auditoría ferroviaria y exige "responsabilidades políticas"

La formación ha calificado de "inadmisible" que se produzca otro siniestro ferroviario de esta gravedad en el mismo año y ha pedido esclarecer lo ocurrido en Urda.

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona

La cronología del accidente mortal de los dos trenes en Toledo | EFE

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El Frente Amplio ha reclamado explicaciones y responsabilidades tras el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que ha dejado decenas de víctimas mortales. La formación ha trasladado sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y ha expresado su apoyo a los afectados a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

En el comunicado, la coalición califica de “inadmisible” que se hayan producido dos accidentes ferroviarios de esta gravedad en la red de alta velocidad en un mismo año. Por ello, pide que se aclaren las causas del siniestro de Toledo y se asuman las responsabilidades que correspondan.

Entre sus principales peticiones figura una auditoría independiente del estado de la red ferroviaria y de los servicios relacionados. El objetivo de esta exigencia es que se examine la situación de las infraestructuras y se aclaren las posibles responsabilidades derivadas del accidente.

La formación también pide que se asuman responsabilidades tanto en el ámbito técnico como en el político. Además, ha suspendido todos sus actos hasta nuevo aviso. "Hay cosas mucho más importantes que cualquier campaña", ha señalado en el comunicado, en el que ha trasladado su cariño a las familias de las víctimas y su apoyo a todas las personas afectadas.

Decenas de muertos y heridos en el accidente

Por su parte, Óscar Puente ha calificado de "inexplicable" la decisión de permitir que el AVE reanudara la marcha antes de chocar contra el Iryo, que seguía detenido en la vía. El ministro de Transportes ha explicado que, según la información disponible, la incidencia en el sistema de seguridad obligó a detener varias circulaciones y que, después, desde el centro de control de Adif se autorizó al convoy de Renfe a continuar. Preguntado por una posible dimisión, Puente ha asegurado que su prioridad es esclarecer lo ocurrido y que no está pensando en sí mismo.

Pedro Sánchez también se ha comprometido a llegar hasta el final para esclarecer las causas del accidente. El presidente del Gobierno ha advertido de que, si se confirman negligencias, se conocerán y, si se detectan fallos en los sistemas de seguridad, se actuará con contundencia.

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