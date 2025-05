Israel convoca a la embajadora española a una "reprimenda" por las "duras" palabras de Sánchez

Israel ha escuchado la forma en la que el presidente Pedro Sánchez se ha referido a ellos y ha convocado a la embajadora española, Ana Salomón Pérez. El jefe del Ejecutivo se refirió a Israel como un "Estado genocida" durante su intervención en el Congreso de los Diputados en respuesta al portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Unas declaraciones que no han gustado al gobierno de Benjamín Netanyahu. Por ello, el Ministerio de Exteriores de Israel se reunirá hoy con la embajadora española en represalia por las "duras" palabras del presidente del Gobierno: "También le puntualizo una cosa, señor Rufián, nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día desde esta tribuna especifiqué precisamente de qué estábamos hablando cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad".

"Tras las duras declaraciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la embajadora de España en Israel ha sido convocada a una reunión de reprimenda en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén", ha indicado un portavoz de Exteriores. No es la primera vez en que Salomón es convocada desde el ataque terrorista perpetrado por Hamás y la posterior respuesta militar israelí en el enclave palestino.

Durante este tiempo, tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, habían cuidado las palabras para referirse a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, sí calificó de "auténtico genocidio" el pasado mayo, generando malestar en el lado israelí.

Esto ocurre después del desencuentro entre los dos gobiernos cuando se anunció la rescisión de un contrato de compra de balas para la Guardia Civil a una empresa israelí para preservar la coalición con Sumar. Tras el anuncio de la rescisión, Israel condenó la decisión y cree que estaba "sacrificando consideraciones de seguridad por motivos políticos".

Además, hay que recordar que Israel sigue sin embajador en Madrid después de que su representante en España, Rodica Radian-Gordon, fuera llamada a consultas en mayo de 2024 a raíz del reconocimiento del Estado palestino. Éste se jubilaba y había sido designado a Zvi Vapni como sucesor, aunque nunca tomó posesión del cargo y finalmente fue nombrado embajador en Países Bajos.

No obstante, la Embajada israelí en Madrid sigue estando operativa, con un encargado de negocios al frente y la Embajada española en Tel Aviv también funciona con normalidad.

