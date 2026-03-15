Carlos Pollán celebra los resultados en las elecciones y recuerda: "Vox va a influir de una manera determinante en las políticas"

El candidato de Vox en Castilla y León, Carlos Pollán, ha celebrado los resultados obtenidos por su formación en las elecciones autonómicas, al lograr 14 procuradores. "Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy", ha asegurado.

Tras conocerse los resultados, Pollán comenzó felicitando al Partido Popular y a su candidato. "Me gustaría felicitar al señor Mañueco por ser la fuerza más votada en estas elecciones, y también a todos los que han confiado en nosotros", ha señalado.

El dirigente de Vox ha destacado que la formación ha logrado un resultado histórico, superando su anterior techo electoral. "Hoy hemos roto el mayor techo de voto de Vox en España. Es el mejor resultado de Vox en todas las elecciones que hemos tenido y hemos aumentado el número de votos que teníamos hace cuatro años", ha afirmado.

Pollán ha asegurado que los resultados confirman la consolidación del partido en el panorama político. "La ola del sentido común es imparable. Se confirma que Vox es una realidad consolidada. Nos han dado por muertos muchas veces, pero está claro que Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy", ha declarado.

En su intervención, también ha querido agradecer el trabajo del presidente nacional del partido, Santiago Abascal. "Me gustaría agradecer a nuestro presidente Santiago Abascal, el político que ha levantado de la nada el tercer partido de España. El político más atacado por los medios y por el resto de partidos, y el más querido por los españoles, como hemos podido comprobar", ha manifestado.

Pollán ha defendido además el proyecto político de Vox, asegurando que está "al servicio de los españoles" y "por encima de las mentiras y las manipulaciones". A su juicio, la jornada electoral deja un resultado que su partido tiene motivos para celebrar.

"Hoy es el día de celebrar este resultado histórico", ha dicho, aunque ha subrayado que a partir de ahora comenzará el trabajo institucional. "Que sigan con sus mentiras y con sus ataques, que nosotros seguiremos en la calle escuchando sus necesidades. Mañana será el día de ponernos a trabajar. Haremos valer cada uno de sus votos", ha concluido.

Santiago Abascal celebra los resultados

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que los resultados demuestran que ese partido "no tiene techo". En una declaración emitida desde la sede nacional de Vox en Madrid, Abascal ha recordado que tras esta jornada electoral hay tres comunidades autónomas que "esperan urgentemente un cambio de rumbo" y ha garantizado que las tres lo van a tener. Eso sí, ha advertido ante las negociaciones con el PP para el Gobierno de Castilla y León y los de Extremadura y Aragón, que no se le debe preguntar por "sillones" o "puestos en el Gobierno" ni por "relatos políticos" porque negociarán "medida a medida" y con plazos de cumplimiento y garantías para cumplir lo pactado.

Resultados elecciones Castillla y León

El PP ha vuelto a imponerse en las elecciones de Castilla y León con 33 procuradores, dos más que en los pasados comicios, aunque necesitará de nuevo el apoyo de Vox para gobernar. Vox sube solo un escaño y alcanza los 14 procuradores, mientras que el PSOE crece hasta los 30, también 2 más. La UPL mantiene 3 escaños, Soria Ya pierde dos y se queda con uno, y Por Ávila conserva su representante. A la izquierda del PSOE, ni En Común ni Podemos-Alianza Verde logran entrar en las Cortes.

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