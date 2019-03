Irene Lozano anuncia su dimisión de la Dirección de UPyD junto a otros cuatro dirigentes de la formación

Los miembros de la dirección de UPyD Luis de Velasco, Rodrigo Tena, David Andina, Irene Lozano y Álvaro Anchuelo -los dos últimos diputados- han presentado esta noche su dimisión en un Consejo de Dirección de esta formación, en el que se ha votado en contra de pactar con Ciudadanos.



Según han confirmado fuentes de UPyD, en el Consejo de Dirección se ha sometido a votación la posibilidad de que la formación magenta pactase con Ciudadanos para presentar candidaturas conjuntas en futuros comicios electorales, a raíz de los malos resultados obtenidos por el partido que lidera Rosa Díez en las elecciones andaluzas.



La propuesta ha sido rechazada por el Consejo de Dirección y ha provocado la dimisión de los cuatro miembros de la directiva de UPyD al no estar de acuerdo con el resultado de la votación, según han informado fuentes del partido.



La reunión del Consejo de Dirección de UPyD, del que forman parte 21 miembros que se reúnen habitualmente los lunes, ha concluido en esta ocasión pasada la medianoche con las cuatro dimisiones, al final de una jornada en la que la rueda de prensa ofrecida por Díez para valorar los resultados en Andalucía ha sido calificada de "decepcionante" por muchos de sus miembros.



En esa rueda de prensa Díez ha reconocido que los resultados de las elecciones andaluzas han sido "inapelablemente malos" para UPyD, pero ha afirmado que no se ha planteado dimitir mientras tenga el apoyo de la militancia y, por tanto, ha dicho que no cambiaba su idea de presentarse a las primarias para ser la candidata del partido a las elecciones generales. Rosa Díez ya adelantó en esa misma comparecencia que UPyD no pactaría con Ciudadanos.



Entre los disconformes con la postura de Rosa Díez se encuentran los eurodiputados Enrique Calvet y Fernando Maura, así como los diputados Toni Cantó y Álvaro Anchuelo, quienes, a través de las redes sociales, han pedido autocrítica a la dirección y que se asuman responsabilidades.



Toni Cantó ha dicho en su cuenta de Twitter que el partido debe "responsabilizarse de las decisiones que nos han traído aquí", en tanto que Álvaro Anchuelo, habitualmente muy comedido, ha escrito también un tuit en el que calificaba el resultado de UPyD de "malo sin matices" y advertía de que habrá que extraer "de una vez" las consecuencias.



En ambos casos se trata de dirigentes muy próximos a Rosa Díez que, por primera vez, públicamente, daban muestras de manifiesta disconformidad con la estrategia de la ejecutiva.



Por su parte, el eurodiputado de UPyD Fernando Maura ha dicho en el programa 'La Brújula', de Onda Cero, que el partido "como proyecto político está acabado" porque "no tiene espacio político".



Según Maura, "UPyD el 22 de marzo ha tenido básicamente la certificación de defunción como partido" y que "no existe desde el punto de vista electoral".