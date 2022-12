Ione Belarra ve "legítimo" plantear el referéndum que ERC solicita, al contrario de la posición del Gobierno

Nuevo choque de opiniones dentro del Gobierno. Esta vez ha sido Ione Belarra quien se ha desvinculado de la opinión del resto de sus compañeros sobre la proposición de ERC de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. "Es algo que hay que discutir y es muy legítimo plantearlo en una mesa de negociación", ha afirmado la ministra de Derechos Sociales en una entrevista a TVE.

En el otro lado del Gobierno, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Cultura, Miquel Iceta, han negado rotundamente la posibilidad de que el Gobierno acepte una consulta de independencia. Sin embargo, Belarra ha dicho que es "legítimo" que los independentistas catalanes reclamen el referéndum y que dicha petición se estudie en la mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat.

En su opinión, una vez que estén definitivamente aprobadas la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación para los condenados y procesados por el 1-O, deberían "estudiarse y hablarse todas las propuestas políticas", ha argumentado la ministra Belarra en la televisión pública.

"Es algo que hay que discutir y es muy legítimo plantearlo en una mesa de negociación", ha dicho la ministras, mientras ha abogado por "no adelantar acontecimientos" respecto a la fórmula del pacto, ha sentenciado. Sin embargo, en cuanto a su posición repecto a las reformas del delito de sedición y malversación, ha asegurado que con ellas se han dado "pasos imprescindibles" para desjudicializar el conflicto con Cataluña en dirección de "reconocer un país plurinacional".

Los socialistas reafirman su posición

María Jesús Montero ha repetido en el Congreso que "no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña" como el que pide ERC. Montero, tan solo se ha mostrado más permisiva ante lo que plantea el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa: preguntar a los catalanes si quieren o no un nuevo Estatut. La ministra de Hacienda ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez cumplirá con la Constitución.

Por otro lado, Miquel Iceta también ha insistido en que "no va a haber referéndum" e incluso lo ha dicho en catalán: "No hi haurà referèndum". Según el ministro de Cultura, "lo que va a haber es un intento como siempre de encontrar soluciones a través de los caminos que las instituciones marcan". Respecto a la propuesta de ERC ha dicho: "La respuesta es no. Aquí lo que se puede hacer es lo que contemplan las leyes y la Constitución".

A pesar de la certeza de los socialistas en no llevar a cabo lo que propone ERC, el PP considera que si el Gobierno niega con tal rotundidad a la posibilidad de un referéndum de independencia en Cataluña es porque finalmente se llevará a cabo.

El Parlament insiste en un referéndum

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también ha hecho referencia hoy en el Parlament a este asunto. Aragonès ha asegurado que "no se resigna" ante la negativa de Moncloa a negociar un referéndum de autodeterminación. El president ha sido tajante al defender que Cataluña "tiene derecho a decidir libremente su futuro" en un referéndum que, ha añadido, "nunca puede ser delito".

Durante la sesión de control del pleno del Parlament, Aragonès ha considerado "imprescindible" que en Cataluña se abra un debate interno para, a través de un Acuerdo de Claridad, poner sobre la mesa una propuesta de referéndum pactado, "efectivo" y "reconocido por la comunidad internacional".

"No debemos frenarnos ni un momento. Tenemos derecho a decidir libremente nuestro futuro", ha insistido el president, quien también ha justificado la reforma del Código Penal para acabar con la represión y la "arbitrariedad para perseguir a la disidencia".