Vicente Vallés, sobre el caso Leire: "Cuantos más testigos declaran, más difícil resulta sostener que nadie sabía nada"

La investigación judicial sobre las cloacas del PSOE se sigue ensanchando. Y los nombres que aparecen ya no son secundarios. El que fuera número dos de la fiscalía general ha reconocido ante el juez que informó personalmente al fiscal general Álvaro García Ortiz del contenido de una reunión que mantuvo con la fontanera Leire Díez y con el abogado colaborador del PSOE, Jacobo Teijelo. Dicho de otro modo: el fiscal general del Estado lo sabía, porque se lo contaron, aunque aseguran que quitó importancia al contenido de la reunión.

Pero la pregunta sigue en el aire: por qué recibieron a la fontanera del PSOE en la fiscalía general del Estado... Ha declarado también Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista. La UCO encontró mensajes entre ella y Leire Díez. Narbona admite que la conocía desde hace años, pero asegura que nunca sospechó de sus actividades. Es la misma explicación que han dado casi todos los que han pasado por delante del juez. Dice que se la envió a Santos Cerdán. Es decir, Narbona sitúa la responsabilidad en Cerdán.

La pregunta que el juez Pedraz trata ahora de responder es hasta dónde sabían en el PSOE y en la Fiscalía. Porque cuantos más testigos declaran, más difícil resulta sostener que nadie sabía nada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.