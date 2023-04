El "insomnio" obliga a Pablo Iglesias a ver a Yolanda Díaz: "Sería mentir decir que Sumar y Podemos son lo mismo"

Sin duda es una de las reacciones más esperadas y, aunque 'se ha hecho de rogar', Pablo Iglesias ha dado su opinión a la entrevista de Yolanda Díaz con Jordi Évole en laSexta. Premeditadamente tanto él como Irene Montero decidieron no ver en emisión 'Lo de Yolanda', eligieron irse a la cama "tranquilos y sin amarguras" prefiriendo ver el capítulo de una serie a la que la pareja es aficionada.

Pero su 'desconexión' no duró mucho, Iglesias señala al "inconsciente traicionero" como el culpable de que a la madrugada el insomnio llamase a su puerta "sin piedad" y entonces sí, cayó en la tentación de ver los fragmentos de la entrevista.

¿El desencadenante? Iglesias asegura que un WhatsApp de Jordi Évole en el que el periodista le comentaba: "Pues nada… me esperaré a escucharte mañana por la mañana". No ha sido de palabra su primera reacción, ha sido escrita. En un artículo en 'Contexto y Acción' el exlíder de Podemos cumple con el deseo de Évole y habla claro de la entrevista de la capitana del nuevo proyecto político 'Sumar' en el que por el momento la formación morada no encuentra hueco.

"Estoy acostumbrado a llevarme muchas hostias, a que me digan autoritario y machista"

Como entrante avanza Iglesias que la emitida este domingo no ha sido "la mejor entrevista de Yolanda" y argumenta: "Pienso que ha generado mucha tristeza entre militantes y gentes de izquierdas y no sé muy bien en qué va a ayudar a que Ada Colau revalide la alcaldía o a que la izquierda mantenga la Comunidad Valenciana o a que se pueda frenar a Ayuso en Madrid".

Yolanda Díaz tuvo dedicatorias para varias personas, entre ellas a Pedro Sánchez y como no a su designador Pablo Iglesias. De ambos dijo haber presenciado "comportamientos machistas" y en particular de su excompañero añadió que "estaba bastante gruñón. Está enfadado todo el tiempo".

Iglesias se apartó de la primera línea política hace años aunque la vicepresidenta defiende que "está 'archipresente', eso es evidente".

A estas críticas el fundador de Podemos contesta "estoy acostumbrado a llevarme siempre muchas hostias, a que me digan autoritario y machista y a que me digan que me calle de una vez. Aunque duelen, procuro aceptarlas con deportividad y admito que, seguramente, hay mucho de verdad en ellas. Lo que no termino de entender es en qué ayuda todo esto ahora a construir la unidad electoral".

Reflexiona el viejo vecino de Vallecas sobre si debería o no callarse y entonces defiende sus palabras asegurando que cumple el rol que le pidió Ione Belarra, "que ayer pareció que, para ti, no existe" reprocha a Évole. "Ione me pidió ser un activo mediático del partido, básicamente porque no hay casi nadie que defienda las ideas de Podemos en las televisiones y en las radios".

También da su opinión a la pregunta "¿debe Podemos integrarse en Sumar?" y contesta: "En mi opinión, 'Sumar' debe dejar de pretender integrar a Podemos en su plataforma, del mismo modo que Podemos nunca pretendió integrar a otros partidos. Si algo me confirma la entrevista de ayer es que Podemos es más necesario que nunca" y añade: "La izquierda que representa Sumar es legítima y necesaria, pero creo que sin lo que representa Podemos, tanto electoral como ideológicamente, será imposible seguir avanzando. Creo que ambos espacios deben caminar juntos electoralmente, pero sin negar que son diferentes. Sería mentir a la ciudadanía decir que Sumar y Podemos son lo mismo. Ayer se vio que no".