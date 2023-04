Yolanda Díaz habla sin tapujos de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Fernando Grande-Marlaska

La vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz habla claro en una entrevista con Jordi Évole en 'LaSexta'. Ha dejado mensajes que van a irrumpir en la actualidad política.

Díaz ha dejado tres titulares principales: llama machista a Pedro Sánchez, asegura que Pablo Iglesias, quién dimitió tras las elecciones del 4 de mayo de 2021 de la Comunidad de Madrid, después de salir del Gobierno, sigue "archipresente" en Podemos y que ella habría hecho dimitir al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska por la tragedia de la valla de Melilla.

Los 'dardos' de Díaz a Sánchez, Iglesias y Marlaska

La ministra ha repasado toda la actualidad con Évole y ha sido directa y crítica con algunos miembros -y exmiembros- del Gobierno.

Del presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado que es "machista": "Es una persona cariñosa, yo hablo de la relación conmigo, pero claro que es machista Pedro Sánchez, pero igual que lo son casi todos. Y también hay muchas mujeres con comportamientos muy machistas".

También ha hablado del exlíder de Podemos, la formación 'morada', Pablo Iglesias: "Ya le he dicho en un encuentro en Barcelona que estaba bastante gruñón. Está enfadado todo el tiempo y es verdad... Y se lo dije, estás hecho un 'cascarrabias'.

También le ha reprochado la falta de apoyo a su nuevo proyecto político: "Yo lo que estoy haciendo es sumar, no lo puedo comprender, no puedo entender que yo te invite el día 2 a un acto y no puedas venir, no soy capaz de entenderlo.

Iglesias dejó la política hace casi dos años. Sin embargo, la vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que está 'archipresente' y ha criticado el peso que sigue teniendo en Unidas Podemos: "Está archipresente, eso es evidente".

Otro de los puntos que se ha tratado en la entrevista ha sido la tragedia de la valla de Melilla y el ministro del Interior. Ella ha asegurado que tras ese suceso, habría hecho dimitir a Grande-Marlaska. Respondía que 'sí' a la pregunta de Évole sobre si hubiera hecho dimitir al Marlaska. "Lo que hemos visto esos días fue muy tremendo y con esto sí que soy tajante".

También ha tenido palabras para Alberto Núñez Feijóo (PP) a quién considera un "gran adversario".