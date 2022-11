Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz: "Respétanos. No puede haber nadie por encima"

El exlíder de Podemos se ha mostrado muy contundente con la vicepresidenta segunda del Gobierno. En una entrevista en la 'Cadena Ser', Pablo Iglesias le ha reprochado a Yolanda Díaz, a la que eligió como su sucesora, que ahora vaya por libre.

"¿Tú cómo piensas que se sintieron los militantes de Podemos cuando Yolanda aparece al lado de Mónica García y Mónica Oltra y no aparece ni Ione Belarra ni Irene Montero?", ha dicho el exsecretario de la formación en referencia a la presentación del proyecto de Sumar.

¿Ruptura política?

De esta forma, Iglesias ha pedido a la ministra de Trabajo que "respete" a los morados: "Podemos está siendo enormemente generoso en su planteamiento aunque no recibe la misma generosidad. Había muchos militantes de Podemos que le decían a Díaz 'respétanos', que lo que has hecho en el Ministerio de Trabajo, que es histórico, es gracias a que existió un partido que te defendió como ministra que no fue el tuyo", ha afirmado.

No obstante, el exvicepresidente del Ejecutivo ha confesado que Díaz es una buena candidata para estar al frente del partido, pero le ha exigido que sea clara: "Nos parece bien Yolanda como candidata. La propuso Podemos, aunque ella tenía carnet del PCE. La propuso Podemos, pero cuidado con faltar el respeto a los militantes. No puede haber nadie por encima de los espacios colectivos", ha advertido.

Yolanda Díaz evita responder

Por parte de la responsable de la cartera de Trabajo no ha habido una respuesta directa sobre el asunto, pero sí ha insistido en que seguirá trabajando como lo ha hecho hasta ahora: "Estoy trabajando por mi país y seguiré haciéndolo".

El que sí ha respondido ha sido el PSOE, que teme que esta división termine favoreciendo a la derecha: "Que ellos mismos estén, como se suele decir vulgarmente, 'haciéndose la cama' no es lo mejor", ha explicado el portavoz del grupo socialista Patxi López.

El que también se ha pronunciado ha sido José Manuel García-Margallo, que ha vaticinado lo que va a ocurrir con la vicepresidenta: "Mi pronóstico, que me puedo equivocar pero como todo se graba lo podremos ver, es que Sánchez acabará creando una operación política en coalición con Yolanda Díaz o se integrará en las listas del PSOE, o en una coalición en la que haya desistimiento en aquellas coaliciones en que la división perjudica a las formaciones políticas", ha detallado el que fuera responsable de Asuntos Exteriores.