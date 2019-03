Inés Arrimadas, tras el polémico tuit de Toni Albà: "Se dedican a insultar y faltar el respeto y cuando les pillan van de cobardes"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, ha valorado la campaña electoral y la semana que queda hasta las elecciones. Considera que "lo importante es que sumemos las fuerzas constitucionalistas". "En Cataluña tenemos una oportunidad de oro, si vamos a votar en masa podemos ganar en las urnas", ha señalado la candidata de Ciudadanos, tras añadir que, si ganan, se van a "dejar la piel para hacer un gobierno que respete la ley y a todos los catalanes".

Sobre la polémica con el cómico Toni Albà que en Twitter insultaba a una tal Inés, Arrimadas se ha reído tras conocer que Albà ha negado que se trate de ella. "Un tuit que habla de votos y de Inés y resulta que no soy yo. Me da pena, no tienen la valentía suficiente como para reconocerlo. Se dedican a insultar y faltar el respeto y cuando les pillan van de cobardes", ha indicado la 'ciudadana' en una entrevista en Espejo Público.

Arrimadas afirma que se trata de un "insulto machista" y por sus ideas. "Los independentistas nos están atacado mucho porque están muy nerviosos, pero vamos a responder a estos insultos en las urnas", ha concluido.