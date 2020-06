Arrimadas califica de "machista y asqueroso" el insulto de Toni Alba, que se ha dirigido a ella como "mala puta"

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, ha calificado de nuevo insulto "machista y asqueroso" el poema del actor Toni Alba 'Cuando la Inés va en ruta', que habla sobre contar votos y concluye con la expresión "mala puta".

El texto, publicado en redes sociales, ha suscitado numerosos comentarios acerca de si el texto se refiere o no a Inés Arrimadas y el propio Alba ha respondido a algunos medios de comunicación que el no había dicho nada en el sentido de insultar a la candidata de Ciudadanos.

En un mitin en la Fira de Sabadell (Barcelona), Arrimadas ha recordado que "nos han insultado y nos han faltado al respeto" en numerosas ocasiones, al llamarnos "traidores", que "no somos pueblo de Cataluña" o que "me vuelva a Cádiz". "Hoy hay que añadir un nuevo insulto. Toni Albà, uno de los incondicionales del 'procés', ha dicho hoy públicamente un insulto en un tono machista y asqueroso", que implica que "no tiene ningún respeto por lo que represento y por los que votáis a Ciudadanos". Para Arrimadas, Albà es la viva "representación del 'procés'" y de los que "criminalizan" e "insultan" a los que no piensan como ellos.