Inés Arrimadas, sobre la prórroga del estado de alarma por coronavirus: "Cada vez que tenga que votar lo haré en conciencia"

Antes de que la mitad del pais entrase en una fase nueva en la desescalada, Pedro Sánchez necesitaba que se aprobase una nueva prórroga del estado de alarma. Los votos de Ciudadanos le aseguraron que esa prórroga saliese adelante.

Ines Arrimadas responde a en directo a las preguntas de Marías Prats y Mónica Carrillo en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Por qué respaldó a Sánchez y volverá a secundar la propuesta del presidente?

Esto no fue un respaldo al presidente del Gobierno, la votación fue muy sencilla, que era si queríamos que ayer decayera el estado de alarma, con lo que todo esto significa. Además, cuando todavía los ERTE estaban vinculados y muchas más ayudas. Voy a salir de esta burbuja política de interpretaciones y cuando votemos algo en el Congreso tenemos que pensar en todos los españoles. Cada vez que tenga que votar votaré en conciencia y pensando en los españoles, no pensando en las alabanzas ni en las críticas.

¿Con esta decisión se aleja del PP o sigue siendo su socio preferente?

Somos un partido liberal, de centro y autónomo. Tengo una magnífica relación con Pablo Casado, tenemos gobiernos muy importantes con el PP y eso va a seguir siendo así. Distinguimos lo que es una votación en el Congreso de lo que son gobiernos autonómicos. Tenemos que ser útiles a la ciudadanía, estamos en medio de una pandemia y el politiqueo está de más. Sacamos la prórroga arrancándole al gobierno tres condiciones que son importantes para los españoles.

¿Cómo encaja el comentario crítico de Albert Rivera?

He recibido muchísimas felicitaciones, pero vivimos en un mundo en el que una discrepancia o una crítica suena mucho más. Hay que intentar salvar vidas y salvar empleos.

En cuanto a Albert Rivera, él retuiteó un artículo en el que se hablaba de que el estado de alarma había sido necesario decretarlo y que no se puede eternizar, y en esos estamos todos de acuerdo. Por eso, el Gobierno tiene que ir preparando un plan para salir de este estado de alarma. No podemos decirle a los españoles que vamos a estar en estado de alarma hasta que encontremos la vacuna.

¿Ha hablado con él?

No después de que pusiera ese tuit. Vamos hablando de temas más personales, pero él cumplió su palabra y desde que dimitió no me ha dicho absolutamente nada de lo que tiene que hacer el partido ni yo le he vuelto a decir nada.

¿Hay algún canal de comunicación sobre los Presupuestos para un voto favorable de C's?

No estamos en ese escenario, no se han iniciado ningún tipo de negociaciones para los presupuestos. Lo primero que tendríamos que hacer es consensuar las medidas económicas y sanitarias, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Me encantaría que esas medidas económicas se consensuaran con la oposición y con los agentes sociales porque van a ser más sensatas y moderadas que si Podemos marca el rumbo económico de este país.

¿Qué se siente al ser madre en medio de una pandemia?

Estoy muy ilusionada, como madre primeriza, pero es un elemento más de incertidumbre.