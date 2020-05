Albert Rivera cuestiona la prórroga del estado de alarma por coronavirus apoyada por Ciudadanos

Albert Rivera ha mostrado su desacuerdo en las redes sociales. En un tuit, Rivera destacaba una cita de un artículo; "La recalcitrante defensa del estado de alarma por el Gobierno lo es de una situación de anormalidad institucional". Se trata de un extracto de un artículo publicado por el catedrático de Derecho Administrativo, Andrés Betancor, en el que se cuestionan los motivos que avalan la cuarta prórroga del estado de alarma en la situación actual y la limitación de los derechos de los ciudadanos.

En el comentario realizado por el ex líder de Ciudadanos en Twitter, Rivera no menciona a su ex compañera de partido, Inés Arrimadas, responsable de la defensa de la prórroa en el Pleno del Congreso delos Diputados, celebrado ayer. Una defensa que permitió al Gobierno de Pedro Sánchez contar con sus votos y sacar adelante la prórroga con mayoría absoluta.

Este apoyo, ofrecido por Ciudadanos al Gobierno en las últimas horas, ha sido un motivo de serias tensiones en el seno del partido y ha provocado varias salidas de la formación por estar en desacuerdo con lo que calificaban "partido bisagra".

Rivera no menciona a Arrimadas

Rivera, en su comentario, no cita al partido ni a Arrimadas pero, comenta en alusión a su decisión estas palabras de Betancor publicadas en El Mundo: "La recalcitrante defensa del estado de alarma por el Gobierno lo es de una situación de anormalidad institucional, de restricción generalizada de los derechos hasta extremos insoportables, sin sostén suficiente en la legalidad constitucional".

Ciudadanos inició una nueva andadura el pasado noviembre, mes en el que Albert Rivera anunció que abandonaba el partido y la política. En los últimos comicios generales, Ciudadanos había pasado de 57 diputados a 10 escaños. Tras la decisión de Rivera se formó una gestora, órgano del que formaba parte el catedrático, Andrés Betancor, autor del artículo ahora citado por Rivera.

Betancor, en su artículo, defiende que se podía evitar el estado de alarma en la situación actual que vive España ante la pandemia de coronavirus, pero que se tendría que "sustituir por otra forma de intervención que permitiera controlar los efectos de la pandemia. Eso es lo que no ha presentado el Gobierno".