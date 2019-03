Un 'indignado' invita al príncipe Felipe a una manifestación del 15-M

La inauguración de la Campus Party Milenio de Granada ha sido el escenario de un momento insólito. Si el príncipe Felipe no conocía el movimiento del 15-M ahora ya está informado sobre el colectivo de protesta social e incluso está invitado a la próxima manifestación del colectivo de protestas el próximo 15 de octubre.

Uno de los integrantes del grupo de 'Indignados' logró acceder al heredero del trono español y entregarle el panfleto informativo de la convocatoria. El príncipe se acerca sonriente al joven, que muestra interés por estrecharle la mano, posteriormente éste le dice que tiene un regalo para el hijo del monarca y le entrega las pegatinas para después decirle "es una manifestación, en una demostración global". El Príncipe recoge el 'regalo' y se aleja sonriente.

El artífice de este gesto popular no ha dudado en valerse de las redes sociales para revivir el momento y colgar el vídeo de la hazaña. Incluso ha bromeado con el gesto y ha llegado y ha tuiteado en su perfil de tuiter bajo el nick de @Olmogalvez "Después de la entrega me ha llegado seguridad de la casa real para pedirme datos... me enviarán un christmas?".