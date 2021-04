Indignación por la entrevista de Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual a Nevenka Fernández

El exacalde de Ponferrada Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual a la exconcejala Nevenka Fernández, ha concedido una entrevista esta noche en 'Castilla y León Televisión' que ha provocado indignación en las redes. Nevenka Fernández fue la primera mujer que denunció públicamente este tipo de acoso en España hace 20 años y hoy, las palabras de Álvarez han llegado a generar la reacción del Gobierno.

En la entrevista, Ismael Álvarez se ha negado a disculparse con Nevenka, ha dicho que no se arrepiente de nada y ha afirmado que su condena fue "absolutamente injusta". Unas palabras que la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha tildado de "inadmisible".

"Lo que relata son decenas de mentiras que puedo probar delante de quien quiera", ha dicho Álvarez en la entrevista. "Es injusto que me haya pasado esto. Ocurrió porque no me encontré con un juez que hiciera justicia conmigo", ha añadido. Además, ha asegurado que le condenaron "sin ninguna prueba".

Críticas a la cadena y a Álvarez

La cadena Castilla y León Televisión ha justificado la emisión de la entrevista por el "interés informativo" tras la publicación del reportaje sobre el 'caso Nevenka' en Netflix. De hecho, ha comenzado el programa advirtiendo de su defensa contra la violencia de género y el maltrato.

No obstante, la entrevista en directo ha provocado el rechazo de varias personalidades de la clase política. "Para Castilla y León Televisión es cuestión de prioridades darle voz a un acosador condenado. No a Nevenka, ni a su abogado, ni a las asociaciones de mujeres que la apoyaron", ha escrito Adriana Lastra en Twitter.

También la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León ha cargado contra la cadena. "Mientras cadenas nacionales privadas vetan a supuestos maltratadores, a un acosador condenado deciden entrevistarlo en Castilla y León Televisión", ha lamentado.

Por su parte, la secretaria de acción institucional de Podemos en Castilla y León, Lorena González, ha calificado de "indecente" la presencia de Ismael Álvarez esta noche en televisión.