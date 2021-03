Las críticas machistas a Nevenka Fernández, 20 años después: "Uno se marcha si tiene dignidad y luego renuncia"

"Usted no es la empleada de Hipercor, que le tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos". "Uno se marcha si tiene dignidad y luego renuncia". Son las palabras que pronunció hace 20 años el fiscal del 'caso Nevenka', José Luis García Ancos, durante el juicio por la primera denuncia de acoso sexual en España.

En marzo de 2001, la concejala de Ponferrada (León) Nevenka Fernández se convirtió en la primera mujer que interponía una querella por acoso sexual en España. Según Nevenka Fernández, que tenía 26 años, el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, 23 años mayor que ella, había acosado a la mujer poco después de poner fin a su relación sentimental.

Primera denuncia por acoso sexual en España

Nevenka Fernández había mantenido una relación con Álvarez y muchos consideraban que fue esta relación la que le abrió las puertas del Ayuntamiento de Ponferrada. Pero cuando decidió poner fin al romance, en contra de la voluntad del alcalde, comenzaron los problemas y el acoso. La entonces concejala decidió dimitir al ser ninguneada de sus labores municipales y, tiempo después, hizo pública su historia.

"Mi negativa a seguir con la relación provocó su acaso. Tenía mensajes en el teléfono móvil, cartas y un desprecio absoluto hacia mi trabajo y mi persona", recordó entre lágrimas Nevanka Fernández en el juicio.

Su relato sacudió a la opinión pública española, que observaba por primera vez el transcurso de un juicio de este calibre. El acusado siempre ha negado su culpa, aunque fue condenado por un delito de acoso sexual. Ismael Álvarez tuvo que dimitir de todos sus cargos, pero en 2011 regresó a la política de la mano de una agrupación independiente que logró cinco concejales en Ponferrada.

Un fiscal destituido por cuestionar la versión de la víctima

Más allá de la denuncia de Nevenka Fernández, el caso también llegó a salpicar al poder Judicial. En conreto, al fiscal José Luis García Ancos, que fue apartado por el Fiscal General del Estado tras cuestionar la versión de Nevenka en el interrogatorio y por criticarla en los medios de comunicación. El motivo, el "acoso procesal" al que sometió a la edil de Ponferrada, según consideró entonces el Fiscal General.

Pero lejos de disculparse, García Ancos aseguró que no se arrepentía de su actuación en el juicio ni de declaraciones en las que llegó a insinuar que Nevenka había sido "una colegiala putilla". "A mí no me cambia ni dios cuando tengo una convicción. Si la Fiscalía General del Estado prefiere que mantenga otra postura, que designe a otro fiscal", llegó a señalar poco antes de ser destituido.

De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido este lunes a los "prejuicios" de la Fiscalía al recordar el 20º aniversario del caso durante el Día Internacional de la Mujer.

Han pasado 20 años desde este episodio, pero el 'caso Nevenka' vuelve a estar de actualidad por el estreno de un documental en Netflix. En él, Nevenka Fernández, que vive en Irlanda actualmente, rompe su silencio de las últimas décadas pra recordar el "calvario" que vivió con un único objetivo: ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo.