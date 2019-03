Cinco detenidos en la carga policial contra los 'indignados' cerca de las Cortes Valencianas

Los cinco detenidos son presuntos autores de delitos de desórdenes, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones ya que supuestamente han lanzado botellas llenas y unas tijeras a las fuerzas del orden público.

Como consecuencia de estos hechos, dos de los agentes que participaban en el dispositivo de control de la protesta han resultado heridos, sin que se haya precisado su consideración. Según esta versión, alguno de las personas que participaba en estos actos logró arrebatar a uno de los agentes su radio, que ha logrado recuperar.

Sin embargo, según fuentes de los 'indignados', los hechos se han iniciado después de que una mujer intentara pasar por la calle Mur de Santa Anna, y la Policía se lo impidiera, momento en el que un agente ha llegado a golpearla, lo que ha provocado que el resto de reunidos en la protesta haya apoyado a esta persona.Una veintena de 'indignados' del Movimiento 15-M habían cortado este mediodía dos carriles de la calle Conder Trénor, en la zona donde llevan a cabo su protesta con motivo de la celebración del pleno de Constitución de la VIII Legislatura de las Cortes Valencianas.

Jornada de protestas

Un grupo de 'indignados', rodeado por agentes de la Policía, se sentó en medio de la calzada de Conde Trénor interrumpiendo el tráfico, cuya circulación se ha limitado por tanto a dos carriles de la vía.

Según el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, desde las 11.00 horas se estaban produciendo "dificultades graves" de circulación en la margen derecha del río, con corte de los Pasos inferiores de Pechina y Blanquerías y del Puente de Serranos por la presencia de un grupo de 'indignados' en las calles Conde Trénor, Pintor López y los alrededores de las Torres de Serranos.

Asimismo, hasta la puerta principal de la Cámara autonómica habían logrado llegar una veintena de personas, tras traspasar el cordón policial. Una de las jóvenes ha sido detenida por negarse a dejar a unos trabajadores durante la mañana.

Los 'indignados' han estado coreando frases como 'somos la levadura que levantará la masa', 'para tanto chorizo no hay tanto pan', 'políticos corruptos que no nos representan', 'estas son nuestras armas' o 'corrupto el que no vote'.

En su página web, los 'indignados' señalan que esta protesta surgió de forma "espontánea" en la noche del miércoles a jueves "en solidaridad y apoyo a la concentración que han realizado desde Acampada Sol ante el Congreso de los Diputados en Madrid".