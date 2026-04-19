Admitida a trámite la querella contra el alcalde de Móstoles por presunto acoso sexual y laboral

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Móstoles ha admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejala del Partido Popular contra el alcalde de la localidad, Manuel Bautista, y contra la propia formación política como persona jurídica.

En el auto, fechado el día 15, la magistrada señala que los hechos denunciados presentan "características que hacen presumir la posible existencia de delitos" de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, por lo que procede iniciar la investigación judicial.

Como primeras diligencias, el juzgado ha citado a la denunciante para que preste declaración el próximo 29 de junio y ha ordenado que sea examinada por un médico forense para determinar las posibles secuelas derivadas de los hechos denunciados.

Se sintió obligada a recurrir a la vía legal

La querella fue presentada el pasado 17 de febrero. En ella, la exconcejala, que dejó el Ayuntamiento y el partido en octubre de 2024, relata episodios que, según su versión, comenzaron en 2022 durante la campaña electoral. Según su abogado, Antonio Suárez-Valdés, el escrito se sustenta en "abundante material probatorio" que trataría de acreditar una supuesta petición de favores sexuales por parte del alcalde y, tras la negativa de la denunciante, un "patrón sistemático de hostigamiento" que habría contribuido a su renuncia en el consistorio.

La acción penal también se dirige contra el Partido Popular al considerar que existió una "omisión" de los protocolos de protección y falta de respuesta institucional ante las denuncias internas.

Además, la querella incluye la difusión de correos electrónicos intercambiados entre la exconcejala y la Comunidad de Madrid, remitidos a diversos medios de comunicación, en los que incluso se habría revelado su identidad. Estos hechos, según su abogado, "podrían constituir delitos de revelación de secretos".

El alcalde niega las acusaciones

Por su parte, el alcalde de Móstoles siempre ha negado cualquier tipo de acoso sexual y laboral a la exconcejala del PP que se ha querellado contra él. El Ayuntamiento de Móstoles insistió el pasado viernes en que las acusaciones contra el alcalde son "absolutamente falsas", carecen de "credibilidad" y no tienen "respaldo probatorio".

También el viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió a Bautista al considerar que se encuentra en situación de "indefensión" y consideró "un abuso" el trato que está dando al asunto el Gobierno de España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.