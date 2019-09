Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos, ha asegurado que cuando escuchó que el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no podía dormir por las noches, faltó el respeto a mucha gente". "Cuando un presidente del Gobierno no duerme bien puede cambiar el colchón de la Moncloa pero no hay que faltar el respeto a la gente", ha señalado.

Pedro Sánchez confesó este jueves que "no dormiría por la noche" con miembros inexpertos de Unidas Podemos al frente de Ministerios como el de Hacienda, Transición Ecológica o gestionando la Seguridad Social. Sánchez puso en valor la decisión que tomó de no aceptar las imposiciones de Iglesias porque anteponía los intereses generales del país, que precisa un gobierno que aporte estabilidad los próximos cuatro años.

En una entrevista en Espejo Público, Iglesias ha recordado que "hay mucha gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes y eso les quita el sueño". "La gente sufre mucho al no haber Gobierno", ha apuntado.

Iglesias ha criticado que la oferta de gobierno que le hizo Sánchez "no fue sincera". "Pretender hacer un gobierno de coalición en dos días cuando se ha estado sin hacer nada durante 90 días, no parece serio", ha considerado el líder de Podemos.

"Sánchez nunca quiso un Gobierno de coalición y su propuesta nunca fue sincera", ha apuntado, lamentando que su error fue creer en Pedro Sánchez".