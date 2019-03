Ibarra: "La 'E' del PSOE comienza a debilitarse y nunca hubo dudas de ser un partido español"

El expresidente de la Junta de Extremadura ha vuelto a ser 'el pepito grillo' tanto de los propios socialistas como de los pulares. Ante las preguntas de Susanna Griso Rodríguez Ibarra se ha mostrado muy crítico con la actual batalla interna que mantienen PSC y PSOE.

En tono premonitorio Ibarra ha pronosticado que "lo del PSC y el PSOE va a acabar muy mal". Bajo su premisa, el PSC "es un partido más nacionalista que socialista" y el extremeño haciendo un juego con las siglas de su partido considera que "la 'E' de PSOE comienza a debilitarse", además apunta "y nunca hubo dudas sobre la 'E', nunca hubo dudas de que era un partido español".

El discurso de Rodríguez Ibarra ha ido subiendo de tono e incluso aseguró que "es golpismo todo aquel que quiere saltarse la Constitución", aunque matizó que no llamaría golpista a Pere Navarro sí quiso explicar que según su punto de vista lo que pasa es que "hay un señor que le dice a su Parlamento: denme poderes para convocar un referéndum" y él mismo se contesta "el drama es que no sabemos qué responder, y deberíamos decir que no es posible saltarse la Constitución.

Siguiendo con el mismo asunto y bajo los mismos criterios el expresidente se ha mostrado irónico sobre el papel que desempeñará Carma Chacón en el partido. Según Ibarra "Chacón no tiene cegado su futuro por la pasada votación" y siguió argumentando que Chacón declaró estar "más preocupada por unir PSC y PSOE que por su futuro político" y matizó "pues tiene un futuro esplendoroso".

El expresidente también tuvo críticas para los populares por su actuación ante el caso Bárcenas, para Ibarra "no se concibe que el Gobierno de España esté casi anulado como consecuencia de un chantaje", además pidió al Ejecutivo que le pregunte a Bárcenas "de dóndde sacó el dinero" y dice, si lo sacó como extesorero "devuélvanlo a Hacienda porque es dinero extraído al partido".

No tuvo reparos tampoco para hablar de Rubalcaba con el que aseguró tener una buena relación pero añadió "tiene un problema que es que no se fían de él", además mantiene que "en muchas localidades no perdimos las elecicones por la crisis, ha sido porque la gente no ha entendido el discurso del PSOE".