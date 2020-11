Ibarra, sobre pacto del PSOE con Bildu: "Que pidan perdón de una puñetera vez, la democracia debe ser generosa pero no idiota"

"Nadie tiene el monopolio de la opinión. Cuando hablamos los militantes no estamos atacando al secretario general del PSOE, estamos opinando" ha asegurado Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias.

"Está muy bien esos argumentos que dicen que ETA ha dejado las bombas y que ahora tiene votos. Perfecto, está muy bien que quieren llegar al parlamento español para derribarlo. Yo creí que los cretinos se quedaban en casa pero bueno si no han sido capaces de derribar el régimen con las pistolas mucho menos con los votos" ha espetado Ibarra en Espejo Público.

"De ahí a acordar con Bildu hay un camino muy largo que es necesario recorrer y ese camino largo hay que recorrerlo porque nosotros los socialistas no compartimos nada con Bildu" ha afirmado Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, que ha explicado que los socialistas no tienen nada en común con Bildu. "No tenemos ningún espacio común ni en el plano ético ni en el plano moral ni en el plano estratégico ni en el plano político ni en el modelo de Estado ni en el modelo de sociedad. Nada en común, absolutamente nada, por lo tanto es difícil que podamos pactar con quien no tenemos nada en común".

"Si se llegan a pactos rápidos con los herederos de ETA, es decir, con aquellos que no mataban pero decían ETA mátalos, porque había en el País Vasco dos tipos de terroristas, el que daba el tiro y el que decía a ese hay que darle el tiro" ha recordado Ibarra en Espejo Público, "acuérdese usted de la famosa frase ETA mátalos.

Para Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, hay que obligar a los herederos de ETA que hagan el recorrido del perdón, "y si les obligamos a que hagan ese recorrido muy rápidamente es decir pedir perdón de una puñetera vez por los asesinatos que se cometieron en España durante el tiempo que ETA estuvo matando y que colaboren con la justicia para aclarar los distintos asesinatos, más de 300 que todavía quedan impunes para rechazar el terrorismo" entonces dice Ibarra "ya serán otros tiempos y habrá que hablar de otra manera con respecto a ellos".

Para Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, el socio de la coalición de Gobierno del PSOE, "Podemos está intentando llevar al PSOE a una lucha de izquierdas contra derechas".

Según Ibarra "la democracia debe ser generosa, pero no idiota. Habrá que pedir a EH Bildu lo mismo que se le pide a Vox. Los dos tienen que hacer un largo recorrido para que sean creíbles".

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, ha hablado en Espejo público sobre la política de dispersión de presos de ETA. "Se dispersó a los etarras, no para fastidiar a las familia, solo para que no se retro alimentaran. La democracia ha vencido a ETA y ya no tiene sentido seguir".