Fernando Grande-Marlaska niega que el acercamiento de presos de ETA esté vinculado al pacto con Bildu: "Parece que hay gente que no quisiera cumplir la ley"

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha negado rotundamente que el acercamiento de algunos presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco tenga nada que ver con el pacto con EH Bildu para apoyar los Presupuestos Generales del Estados 2021.

Para el ministro de Interior, este acercamiento, sólo responde a "aplicar la ley penitenciaria". En el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias, ha reconocido que desde que Sánchez llegó al gobierno y él fue nombrado ministro "trasladé a las asociaciones cual iba a ser la política penitenciaria del gobierno y dije que era aplicar la ley penitenciaria atendiendo al estado de derecho ".

Esa ley penitenciaria contempla "tratamientos individualizados" al conjunto de los presos de la banda terrorista ETA.

"No hay canje"

Si a "ETA se la venció con la ley y el estado de derecho", Marlaska cree que quien critica el acercamiento es porque no quiere el cumplimiento de esa ley: "Parece que hay gente que no quiere cumplir la ley, parece que los que lo critican quisieran orillar la ley y el estado de derecho" ha asegurado.

Marlaka prefiere no hablar de política de acercamiento sino de tratamiento individualizado "cuando las Juntas de tratamiento, quienes- con la periodicidad que la ley y el reglamento penitenciario establece-, analizan las circunstancias de cada interno" y en base a eso se actúa, afirma: "No hay canje".

La carrera de la AVT

El ministro de Interior también ha respondido a las críticas por participar en la "carrera virtual" por la víctimas del terrorismo justo cuando se están llevando a cabo los acercamientos de presos, muchos de ellos con múltiples delitos de sangre. Marlaska ha asegurado que : "La Asociación Víctimas del Terrorismo me invita como ministro del Interior a participar, me remite la documentación y piden al Ministerio que lo hagamos y lo subamos a redes y sería de mala educación no participar ".

Así ha tratado de zanjar la polémica a pesar del malestar de familiares de víctimas de ETA por el acercamiento a cárceles próximas a País Vasco de decenas de etarras desde el pasado verano.

El Ministerio del Interior ha incrementado en los últimos cinco meses el ritmo de traslados de presos de ETA a cárceles vascas o próximas a esa comunidad autónoma, un periodo de tiempo en los que ha autorizado 64 de los 103 aprobados en los dos años y medio del Gobierno de Pedro Sánchez: ya son 21 los etarras acercados al País Vasco y otros dos a Navarra, mientras que de las cárceles de Andalucía, las más alejadas, han salido 30 internos de la banda terrorista, aunque quedan aún otros 47.