Laura Borràs, a Susanna Griso: "Marlaska nos considera peor a los independentistas que a los terroristas de ETA"

La cabeza de lista de 'Junts per Catalunya', Laura Borràs, ratifica las palabras de la ANC que considera que la violencia visibiliza el problema catalán.

Borràs considera que debido a las movilizaciones "los medios internacionales se han fijado en lo que está ocurriendo en Cataluña", tanto los altercados como las movilizaciones masivas pacíficas que se llevan dando desde hace más de 10 años.

Respecto a la propuesta de Tsunami Democratic, que pide a los ciudadanos que se reserven el 9 de noviembre a pesar de ser el día de la jornada de reflexión antes de las elecciones generales, Borràs cree que en realidad lo que está ocurriendo es una protesta masiva de la ciudadanía de Cataluña que cree que la sentencia no solo afecta a quienes están en la cárcel, sino que también afecta a quienes acudieron a votar el 1 de octubre.

Por ello, asegura Borràs "ejercemos la desobediencia civil que representa Tsunami Democratic a pesar de que el Estado español siempre insista en la represión como única receta".

La cabeza de lista de 'Junts per Catalunya' considera que "si la sentencia no ha sido la solución, la represión y la mano dura tampoco lo van a ser" y pide que esto se solucione con política.

Preguntada sobre si ha hablado con quienes están perdiendo dinero por las protestas que se han producido a lo largo de estas semanas, Borràs se pregunta "¿quién paga los cien años de cárcel a los que han sido condenados los líderes sociales y parte del gobierno que fue destituido por una aplicación inconstitucional del artículo 155?".

"Lo que es violencia es el sabotaje sistemático al que el Estado español ha sometido a Cataluña", sentencia Borràs, que asegura que España tiene "medidas que son del siglo XVII" a pesar de que la época en la que vivimos.

Respecto a las palabras desde prisión de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que reconocía que no se ha pensado tanto en los no independentistas, Laura Borràs critica que "su ejercicio de autocrítica se esté usando para legitimar las ideas que pretenden mostrar que quien está discriminado en Cataluña es el unionismo, pero quienes están en la cárcel son los independentistas".

En cuanto al bloqueo de las universidades y la decisión de varios rectores de conceder una evaluación única a quienes quieren secundar la huelga, Borràs defiende tanto el derecho a la huelga como el derecho a asistir a clase y asegura que "si estuviéramos en una dictadura se podría ir a la universidad pero no se podría protestar".

Violencia en las calles

Laura Borràs lamenta que se hayan producido "imágenes por parte de algunos mossos que van a ser investigadas" y asegura que se depurarán responsabilidades desde el Govern.

Sin embargo, lamenta, "la violencia de la Policía Nacional solo la hemos visto aclamada" y cree que Marlaska no la va a investigar: "Seguro que estos agentes salen condecorados".

Borràs explica además que ella está con "todas las víctimas y heridos" y asegura que ha ido a visitar al agente de la Policía Nacional que estaba grave en el hospital: "No me atribuya una falta de empatía aunque no lo hayan visto porque no lo hemos publicitado porque no es necesario traficar con el dolor de las víctimas".

Cataliza el apellido de Susanna Griso

Durante la entrevista, en la que Susanna Griso y Laura Borràs han tenido varias discrepancias, la presentadora de 'Espejo Público' bromeaba asegurando que "no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en mi propio apellido, porque me llamo Griso y no 'Grisu', pero le agradezco mucho que me lo cambie".

La cabeza de lista de 'Junts per Catalunya' respondía asegurando que si pronunciaba 'Grisu' era porque "la o en catalán es átona y se pronuncia u", a lo que Griso respondía que su apellido "es italiano y se pronuncia Griso".

"Si usted me lo quiere catalanizar me parece muy bien", añadía la presentadora de 'Espejo Público', a lo que Borràs respondía: "Yo la llamo como usted quiera que la llame".