Rodríguez Ibarra: "ETA no ha podido derribar España con las pistolas y ahora quiere hacerlo con los votos"

El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra cree que si Ábalos dice que no hay ningún pacto con Bildu él le cree.

"Al decir Ábalos que no hay paco ha dejado colgando de la brocha a todos aquellos que en los últimos días han insultado a Fernández Vara, a Lamban y a García-Page defendiendo el pacto con Bildu".

Señala Rodríguez- Ibarra que los socialistas no tienen nada que ver con Bildu en ningún plano. "No han podido derribar España con las pistolas y ahora lo quieren hacer con los votos", lamenta. No ve viable que el PSOE llegue a pactos, con los herederos de ETA: "No los que mataban, sino los que decían: "ETA mátalos"".

Señala que Bildu debería pedir perdón por los asesinatos que se cometieron en España durante el tiempo en que ETA estuvo matando y que colaboren con la justicia para rechazar el terrorismo. "Cuando recorran ese largo camino serán otros tiempos y habrá que hablar de otra manera", matiza.

Sobre las declaraciones del expresidente Rodríguez Zapatero cree que aunque la democracia debe ser generosa, en ningún caso "debe de ser idiota". Considera que ya que el PP ha prescindido de su ala más extremista, el PSOE debería hacer lo mismo y apoyarse en él.

