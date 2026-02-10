Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Castilla y León

Mañueco pide un gobierno en solitario en Castilla y León: "Vox no quiere o no sabe gestionar"

El presidente de Castilla y León asiste en plena precampaña a un desayuno informativo del diario de La Razón, en el que además de entrar de lleno en futuros pactos, ha anunciado que la matrícula del primer curso universitario será gratuita para los jóvenes de la comunidad.

Alfonso Fernández Mañueco

Mañueco pide un gobierno en solitario en Castilla y León: "Vox no quiere o no sabe gestionar" | EFE

Publicidad

Lucía González
Actualizado:
Publicado:

Después de Aragón, le toca a Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco será el siguiente 'barón' popular en enfrentarse al examen de las urnas. En su caso, no son elecciones anticipadas, como si pasó en Aragón y Extremadura. Es el plazo ordinario. Y Mañueco decidió respetarlo hasta el último día. El 15 de marzo era esa fecha límite para la convocatoria, y ese día serán las elecciones. Queda poco más de un mes, y por lo tanto, ya estamos inmersos en plena precampaña.

Porque aún con la incógnita más importante, el resultado electoral, ya hay muchas preguntas para el líder popular. Hoy se ha enfrentado a ellas en el desayuno informativo que ha protagonizado del diario La Razón. Ya en su intervención ha sido muy claro, porque muchas de estas preguntas se centran en lo que pasará el día después de las elecciones, si tendrá que negociar y pactar con Vox. Mañueco asegura que "Vox no quiere o no sabe gestionar".

El presidente de Castilla y León habla desde la experiencia de compartir gobierno con el partido de Abascal. Fue el primer 'barón' popular en dar este paso, el que más tiempo compartió Ejecutivo con la formación, que decidió abandonar esa responsabilidad en las autonomías en el verano de 2024, y hoy dice desde esa base que lo mejor es un "gobierno en solitario". Lo ha hecho ante las preguntas de Santiago González, director de Antena 3 Noticias.

"Un proyecto que dure cuatro años"

Mañueco asegura que el PP va a por la victoria, y que está confiado en lograrla. Y aunque su preferencia sea ese gobierno en solitario, nadie ignora la crecida de Vox en los últimos comicios autonómicos. Por eso lo que el presidente de Castilla y León empieza a poner condiciones a los de Abascal si quieren lograr una futura alianza: tiene que ir más allá de un reparto de sillones, habría que construir un proyecto político e imprescindible para Mañueco que "dure cuatro años", que su mantenimiento no dependa de encuestas.

En un tono duro, el candidato popular añade que cuando Vox tuvo responsabilidades terminaron abandonándolas, "salieron corriendo" y sus políticas fueron "un fracaso sonoro" que tuvo que afrontar el Partido Popular. Mañueco se pregunta si hay perfiles preparados en Vox para la gestión porque, según dice, "tuitear lo hace cualquiera". Y también ha dejado algún detalle de cómo será su campaña. Mucha presencia de Alberto Núñez Feijóo y de líderes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso o Alfonso Rueda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Cuándo son las próximas elecciones en España: guía de todas las convocatorias en 2026

Urna electoral

Publicidad

España

Santos Cerdán

Santos Cerdán confirmó ante el juez los audios que vinculan al suegro de Pedro Sánchez en el caso Leire

Felipe González

Felipe González revela que no votará a Pedro Sánchez si es el candidato del PSOE en las generales

Alfonso Fernández Mañueco

Mañueco pide un gobierno en solitario en Castilla y León: "Vox no quiere o no sabe gestionar"

Yolanda Díaz, líder de Sumar
Sumar

Sumar, IU, Comunes y Más Madrid lanzarán una nueva coalición el próximo 21 de febrero

Begoña Gómez
Begoña Gómez

El juez Peinado solicita información sobre los viajes de Begoña Gómez y su asesora a Interior

Elisa Mouliaá
Tribunales

Errejón no se presenta ante el juez y Elisa Mouliaá anuncia que irá hasta el final: "Es vergonzoso, pido al resto de víctimas que me ayuden"

El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón no acude este martes a la citación ante el juez para que el magistrado le comunique la apertura de juicio oral por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá "a la espera de que se resuelva el devenir procesal de la causa".

María Guardiola, líder del PP en Extremadura
Gobierno Extremadura

María Guardiola será propuesta como candidata a presidenta de Extremadura pese a no tener aún el apoyo de Vox

La ganadora de las elecciones cierra hoy la ronda de contactos con el titular de la Asamblea regional.

El exministro Jose Luis Ábalos, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo

El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y acogerse a la jubilación

Careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca

Cuenca defiende que el mensaje a Pradas sobre no confinar durante la Dana fue "una reflexión, no una orden"

Elon Musk y Sánchez

Elon Musk vuelve a cargar contra Sánchez tras los resultados electorales en Aragón

Publicidad