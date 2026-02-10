Mañueco pide un gobierno en solitario en Castilla y León: "Vox no quiere o no sabe gestionar"

Después de Aragón, le toca a Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco será el siguiente 'barón' popular en enfrentarse al examen de las urnas. En su caso, no son elecciones anticipadas, como si pasó en Aragón y Extremadura. Es el plazo ordinario. Y Mañueco decidió respetarlo hasta el último día. El 15 de marzo era esa fecha límite para la convocatoria, y ese día serán las elecciones. Queda poco más de un mes, y por lo tanto, ya estamos inmersos en plena precampaña.

Porque aún con la incógnita más importante, el resultado electoral, ya hay muchas preguntas para el líder popular. Hoy se ha enfrentado a ellas en el desayuno informativo que ha protagonizado del diario La Razón. Ya en su intervención ha sido muy claro, porque muchas de estas preguntas se centran en lo que pasará el día después de las elecciones, si tendrá que negociar y pactar con Vox. Mañueco asegura que "Vox no quiere o no sabe gestionar".

El presidente de Castilla y León habla desde la experiencia de compartir gobierno con el partido de Abascal. Fue el primer 'barón' popular en dar este paso, el que más tiempo compartió Ejecutivo con la formación, que decidió abandonar esa responsabilidad en las autonomías en el verano de 2024, y hoy dice desde esa base que lo mejor es un "gobierno en solitario". Lo ha hecho ante las preguntas de Santiago González, director de Antena 3 Noticias.

"Un proyecto que dure cuatro años"

Mañueco asegura que el PP va a por la victoria, y que está confiado en lograrla. Y aunque su preferencia sea ese gobierno en solitario, nadie ignora la crecida de Vox en los últimos comicios autonómicos. Por eso lo que el presidente de Castilla y León empieza a poner condiciones a los de Abascal si quieren lograr una futura alianza: tiene que ir más allá de un reparto de sillones, habría que construir un proyecto político e imprescindible para Mañueco que "dure cuatro años", que su mantenimiento no dependa de encuestas.

En un tono duro, el candidato popular añade que cuando Vox tuvo responsabilidades terminaron abandonándolas, "salieron corriendo" y sus políticas fueron "un fracaso sonoro" que tuvo que afrontar el Partido Popular. Mañueco se pregunta si hay perfiles preparados en Vox para la gestión porque, según dice, "tuitear lo hace cualquiera". Y también ha dejado algún detalle de cómo será su campaña. Mucha presencia de Alberto Núñez Feijóo y de líderes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso o Alfonso Rueda.

