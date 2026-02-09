Cuenca defiende que el mensaje a Pradas sobre no confinar durante la Dana fue "una reflexión, no una orden"

José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete del expresident valenciano Caros Mazón, ha asegurado que nunca dio "ninguna orden ni instrucción" para impedir el confinamiento durante la Dana el 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana y que sus mensajes a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, fueron únicamente una "reflexión" personal.

Cuenca ha comparecido este lunes de nuevo ante la comisión de investigación del Congreso sobre la gestión de la tragedia, donde ha negado de forma reiterada haber actuado como intermediario del president o haber influido en las decisiones operativas. "Yo no le di ninguna orden ni ninguna instrucción aquella tarde a ningún miembro que estuviera al frente de la emergencia", ha afirmado.

Los mensajes durante la emergencia

Durante la sesión han vuelto a salir a relucir los mensajes de WhatsApp que Pradas aportó en sede judicial, en los que Cuenca le escribía a las 19:54 horas: "Salo, de confinar nada, por favor. Calma". Más tarde, le insistía en que se quitara "eso de la cabeza". El exjefe de Gabinete ha explicado que esas palabras no pretendían frenar ninguna medida, sino advertir de la necesidad de actuar con la cobertura legal adecuada.

Según Cuenca, él no formaba parte del dispositivo de gestión de la emergencia y no tenía competencias para decidir ni impulsar ni paralizar actuaciones. "Yo ni paralizo ni impulso nada porque yo no formo parte de la gestión de la emergencia", ha insistido ante las preguntas de los diputados.

Críticas de la oposición y reproches por los mensajes

Desde los grupos parlamentarios se le ha acusado de interferir en la actuación de Pradas y de haber tenido un papel relevante pese a no ostentar responsabilidades formales. La diputada Àgueda Micó le ha reprochado su lealtad a Mazón frente a las víctimas y le ha pedido que él no tenía "ningún rol y ninguna competencia en una emergencia". Micó también lo ha animado a "ser valiente" y "decir la verdad" al acusarlo de ser "muy fiel a (Carlos) Mazón y muy poco fiel a los valencianos y valencianas y a quienes quieren la verdad", mientras que Cuenca ha respondido en varias ocasiones que no comparte esas afirmaciones.

También el diputado de EH Bildu Mikel Otero ha planteado si ese "entrometimiento" pudo tener consecuencias graves en la gestión de la emergencia. Cuenca ha defendido de nuevo su versión y ha señalado que su preocupación principal es que los valencianos recuperen la confianza y la seguridad ante futuros episodios extremos.

Durante la comparecencia también se le ha acusado de "haber mentido" en sus declaraciones al haber eliminado mensajes de su teléfono móvil de forma deliberada para encubrir al president y de haber mentido en declaraciones previas. Cuenca ha negado esas acusaciones y ha reiterado que en todo momento ha dicho la verdad.

