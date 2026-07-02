El Parlament aprueba los primeros Presupuestos de Illa con el apoyo del PSC, ERC y Comuns

El 10 de agosto de 2024, Salvador Illa tomó posesión como presidente de la Generalitat. Casi dos años después, y tras meses complicados que auguraba que se alcanzase un acuerdo, el pleno del Parlament ha aprobado el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026.

Se trata de las primeras cuentas públicas que logra aprobar el Govern socialista. La aprobación, con el apoyo de PSC-Units, ERC y Comuns, llega después de negociaciones con estos dos últimos que han estado marcadas por los acuerdos con el Gobierno central.

Los Presupuestos aprobados incluyen un gasto total de 49.162 millones de euros, lo que supone un incremento de 4.604 millones (+10,3%), respecto al gasto de 2025, sumando los suplementos de crédito al último Presupuesto aprobado, en 2023 (el incremento respecto a 2023 es de 9.126 millones un 22,8% más).

Durante su intervención en el parlament, la portavoz de ERC avisó que con esta aprobación "ya no hay excusas" para aplazar decisiones o liderar. Mientras que la líder de Comuns exigió al PSOE un plan anticorrupción por "algunos casos, otros son montajes". Y, el portavoz del PSC ha criticado que las enmiendas presentadas por Junts al proyecto de Presupuestos de la Generalitat son "enmiendas a su propia historia".

"No hay proyecto de país"

Sin embargo, la enmienda ha contado con el voto en contra de Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana. Por su parte, el vicepresidente de los de Puigdemont ha asegurado que "no hay proyecto de país" acusándole de gobernar con arrogancia, aún sin tener mayoría absoluta.

Los popular critican a Illa por sus pactos con ERC y Comuns: "Son los Presupuestos que necesita Salvador Illa para seguir gobernando y Pedro Sánchez para seguir resistiendo". Al igual que Vox, que considera que están "discutiendo el presupuesto de toda una legislatura porque luego no habrá pactos"

El 75% del presupuesto

Por otro lado, la consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, ha celebrado la noticia "porque Catalunya necesita estabilidad, necesita certezas y necesita herramientas para seguir transformando y para seguir avanzando", y ha agradecido a ERC y Comuns su capacidad de acuerdo.

Además ha destacado el gasto en salud, educación y servicios sociales de las nuevas cuentas: "De cada 4 euros, 3, es decir, el 75% del presupuesto, va a reforzar nuestro estado de bienestar".

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