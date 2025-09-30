Los socios del gobierno cargan contra el PP y exigen al ejecutivo la regularización inmediata de los inmigrantes que viven en España

El plan que perfila el PP para atajar la cuestión migratoria sigue generando críticas y reproches entre los socios del gobierno. Una valoración al respecto o qué encaje podría tener en nuestro país el visado por puntos propuesto por Feijóo ha estado hoy sobre la mesa de todas las ruedas de prensa celebradas en el Congreso de los Diputados.

Uno de los más críticos ha sido el coportavoz de los Comunes y miembro de Sumar, Gerardo Pisarello, que ha definido la estrategia de Feijóo como una "desesperada radicalización hacia la derecha". "Esta competición entre el PP y Vox a ver quién es más clasista y más racista es inmoral y además es peligrosa, porque alimenta el odio, erosiona la convivencia y degrada la democracia", ha asegurado.

Para Pisarello, el PP "quiere ser Vox y Trump al mismo tiempo". "A esas personas no las vamos a dejar solas", ha defendido en referencia a los 500.000 inmigrantes que viven en nuestro país y están a la espera de su regularización. Pisarello se ha dirigido directamente a su socio de coalición, PSOE, para exigirle este paso de manera inmediata mediante un Real Decreto urgente.

También Alberto Ibáñez, el único diputado de Compromís adscrito a Sumar, ha insistido en esta idea. "Me da igual que se regularice a estas personas que viven en España por ley o por decreto. Que se haga", ha exigido, al tiempo que ha pedido no dejarse “marear por cantos de sirena de la extrema derecha".

El gobierno vuelve a tachar de "ocurrencias" y "falsedades" las propuestas del PP

Mientras en el PP siguen defendiendo las medidas anunciadas por Feijóo en la cumbre celebrada en Murcia, en el gobierno siguen subiendo el tono contra ellos.

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría ha tachado la propuesta de "irresponsable". Insisten en el ejecutivo en que el PP solo busca "copiar el discurso racista y xenófobo de Vox" porque, según ellos, están "más preocupados por arañar votos que por la prosperidad del país que es gracias al trabajo de los que han venido de fuera".

Frente a las peticiones de sus socios de regularizar a los inmigrantes de manera urgente, en el ejecutivo insisten en la fórmula de una Iniciativa Legislativa Popular. Aseguran que es necesario que el trámite continúe en la cámara baja y, por ello, apelan a los grupos. "Queremos los apoyos en el Congreso. Cuando uno se define como partido de estado no cabe el voto contrario priorizando una derrota del gobierno frente a una respuesta justa y solidaria", ha sostenido el ministro Torres en alusión al PP.

En el PP defienden que sus propuestas están "dentro de la Constitución"

En una entrevista en Espejo Público, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido la propuesta del presidente de su partido. Asegura que desde el PP "nunca harían un plan que no estuviese dentro de la legalidad" y defiende que durante este tiempo han "bebido de cuestiones de otros países de la UE".