Un grupo de parados abuchea a Zapatero durante un mitin

Un Grupo de jóvenes parados y activistas pro saharauis han interrumpido con gritos el inicio del Discurso del presidente del Gobierno. A pesar de ello, Zapatero se ha mostrado optimista con respecto a la crisis económica y ha asegurado que los datos del paro van a mejorar y dice que también se saldrá de la recesión.



Un día después de los datos de la Encuesta de Población Activa que deja las cifras de desempleados en casi cinco millones, el jefe del Ejecutivo ha expresado su preocupación por todos los parados y ha subrayado que el Gobierno no los va a abandonar.



Ha lamentado que el PP no esté colaborando y ha recalcado que el Gobierno "está haciendo lo que España necesita" y va a seguir asumiendo la responsabilidad de combatir una crisis generada por otros y de adoptar decisiones con las que el PSOE va a ganar "a la crisis y al PP".



"La crisis no la hemos generado nosotros, pero a nosotros nos ha tocado gestionarla", ha insistido antes de garantizar que va a seguir poniendo su empeño en mantener los máximos niveles de protección social.



De hecho, se ha comprometido a garantizar que más del 75% de los desempleados, como ha ocurrido hasta ahora, van a tener una prestación y "no van a ser abandonados a su suerte".