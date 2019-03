Isabel Pantoja responderá con sus bienes a la fianza de 3,6 millones

Isabel Pantoja "responderá con sus bienes" al no presentar la fianza de 3,68 millones de euros que le ha impuesto el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) por blanqueo de capitales, han informado fuentes cercanas a su entorno.



"No tiene ese dinero" han asegurado las fuentes, que han explicado que la cantante no tiene que presentar ningún escrito ya que el juez, una vez finalizado el plazo de las 24 horas, "embargarábienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

Isabel Pantoja siempre se ha declarado inocente y espera que se haga justicia, por lo que en los próximos diez días hábiles su abogada presentará el escrito de defensa para rebatir las acusaciones de la fiscalía anticorrupción.

La tonadillera ha acudido al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella para que se le notifique la apertura de juicio oral en una pieza separada del Caso Malaya como acusada de un delito continuado de blanqueo de capitales.

Isabel Pantoja ha tenido que ser escoltada por la Policía Nacional unos metros debido a que no podía salir del vehículo donde se había trasladado, por los numerosos medios de comunicación quehabían acudido a las dependencias judiciales.

La cantante ha tardado unos diez minutos en recorrer los pocos metros que separan la calle donde había estacionado el vehículo que la había llevado de la puerta de entrada al juzgado y tras unosminutos de confusión, varios agentes de la Policía Nacional le ayudaron.

La tonadillera, que ha permanecido media hora en el juzgado, no ha querido hacer declaraciones a los periodistas que se agolpaban a su alrededor.

A la salida de los juzgados, Pantoja, durante unos segundos, ha dirigido una mirada desafiante a través de sus gafas oscuras a los medios de comunicación y a una multitud de personas que se habíacongregado para esperar su salida y, seguidamente, se ha subido en el mismo vehículo en el que había llegado.

A la entrada y salida de la tonadillera se han vivido momentos de tensión entre los numerosos medios de comunicación, lo que ha ocasionado algunas caídas de periodistas.

En el caso de la cantante, el juez le ha requerido la mencionada fianza por un delito continuado de blanqueo de capitales y se enfrentará en el juicio a una petición fiscal de tres años y mediode prisión y multa de 3,7 millones de euros.

En este procedimiento hay diez acusados, entre los que se encuentra además de la artista, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y su ex mujer, Maite Zaldívar.

Para Julián Muñoz, el juez exige una fianza de 7,46 millones de euros y para su ex mujer Maite Zaldívar 2,6 millones de euros, dinero que también han alegado no disponer por lo queprevisiblemente se hará una investigación patrimonial para que se determine si se les puede embargar bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

El fiscal anticorrupción mantiene en su escrito acusatorio que tanto Pantoja como Zaldívar "eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos y bienes que reciben de Julián Muñoz" yque "ambas sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos lícitos, así como su cuantía".

La acusación pública argumenta que éstas "conocían la implicación del mismo en numerosos procedimientos penales, seguidos por delitos de corrupción administrativa de contenido económico".



Pese a ello, el fiscal reprocha que "se prestaron, cada una en su momento, para servir de cobertura al ocultamiento de los bienes y el dinero adquiridos ilícitamente por Julián Muñoz".