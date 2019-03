González Pons aclara que no quiso insultar a los dirigentes del PSOE

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido disculpas al PSOE después de que este partido le haya acusado de insultar a sus votantes al afirmar que "no hay ningún español tan idiota que quiera la continuidad" que los socialistas "ha dado estos años".

En un mensaje en su cuenta de Twitter, González Pons ha retirado sus palabras. "El PSOE me acusa de insultarles. No es verdad", ha escrito, y a continuación ha añadido: "Pero no le voy a dar vueltas. Si alguien se siente ofendido retiro la palabra. Mis disculpas".

La cabeza de lista socialista al Congreso por Valencia, Inmaculada Rodríguez Piñero, había exigido una "rectificación inmediata" a González Pons por entender que "está ofendiendo a once millones de personas que no piensan como ellos".

El cabeza de lista del PP por Valencia al Congreso y vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que los españoles "tienen clarísimo" que no quieren que gane el PSOE, aunque "aún no han decidido que quieren que gane el PP".

En un acto de presentación de las candidaturas del PP por la provincia de Valencia al Congreso y al Senado, el dirigente popular ha asegurado que "los españoles tienen clarísimo que quieren un cambio porque no hay ningún español tan idiota que quiera la continuidad de lo que nos ha dado el PSOE durante este tiempo".