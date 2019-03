González Pons: "No hay que celebrar nada por el acuerdo de las pensiones"

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha asegurado que se alegran de que haya un acuerdo sobre reforma de las pensiones, porque celebran todos los acuerdos, pero no abren "el champán, porque nadie tiene por qué celebrar" que va a trabajar más y se va a jubilar más tarde.

González Pons ha hecho estas declaraciones en Valencia, donde ha participado junto al presidente del PPCV, Francisco Camps, en un acto organizado para conmemorar el Día escolar de la no violencia y la paz, bajo el título Juego limpio. "Gracias por el acuerdo, pero de nada por todo lo demás", ha aseverado el portavoz popular, quien ha insistido en afirmar que no les pidan que sonrían al alargamiento de la edad de jubilación, porque a Zapatero, responsable de la situación en que se encuentra el sistema de pensiones, "no hay por qué sonreírle".



El dirigente popular ha insistido en que el "logro" del pacto sobre las pensiones es que ha habido diálogo y que éste "ha conducido a algún sitio", pero tener que alargar la vida laboral y los años de cotización "no es un logro, es la constatación de un fracaso", el de un Gobierno que es "incapaz de que el 21% de los trabajadores españoles tenga empleo".



La reforma de las pensiones "es menos salario, más años trabajando, menos pensión", ha dicho González Pons, para quien "seguramente era necesario hacerla", pero ahora que ya se ha hecho los españoles tienen que preguntarse "de quién es la culpa" de que vayan a tener que trabajar más.



"Llevamos siete años en manos de los peores gestores de la historia democrática de España, que han arruinado el presente y también el futuro; esa es la cuestión", ha señalado González Pons.



Ha aseverado que no se resignan y no aceptan que el "pesimismo se haya convertido en la política nacional", y ha reivindicado que ha llegado "la hora del cambio y de la política nueva", la hora de "la alternativa" del PP, con medidas "de sentido común", pero que en la España de Zapatero suponen "una auténtica revolución".



González Pons ha explicado que las medidas del PP buscan que se recupere la confianza en el presiente del Gobierno y en las instituciones, y pasan por eliminar la burocracia, adelgazar la Administración pública, reducir el número de asesores y que la Administración no le cueste a los españoles "más de lo que pueden pagar".



Además, ha mantenido que quieren que haya equilibrio presupuestario, que ningún dirigente "gaste más de lo que recauda", bajar los impuestos, como el IVA y el de Sociedades para las pymes, así como "poner orden" y reformar el sistema energético, para que esté a la altura de los bolsillos de los españoles.



González Pons ha reivindicado que la nueva política del PP pasa por la "humildad" de los políticos, que están en política por vocación y no por privilegios; por la "cercanía" a los ciudadanos, y por la "responsabilidad", y ha pedido el apoyo de los españoles para "decepcionar a los pesimistas".