El Gobierno defiende la desclasificación de documentos del 23 F, en directo: "Lo que hacemos es impedir que la ultraderecha utilice bulos para difundir teorías"

Este martes, un día después de que el acontecimiento cumpliese 45 años, el Gobierno aprueba en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23F de 1981, encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la desclasificación a través de una publicación en X, asegurando que "la memoria no puede estar bajo llave" y que la medida servirá para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía". El jefe del Ejecutivo también subrayó que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre" y daba las gracias a quienes abrieron camino.

La ministra portavoz, Elma Saiz, comparte toda la información al respecto en la habitual rueda de prensa que se ofrece posterior a la reunión del Gobierno. Ha asegurado que "esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento". La ministra ha explicado que serán desclasificadas "153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista pero que ahora podrán ser consultadas a través de los canales oficiales". De este modo, este miércoles 25 al medio día estos documentos estarán disponibles en la web oficial de Moncloa. Su difusión, ya "no supone un riesgo real y presente" y por eso el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez ha optado por permitir su conocimiento porque, en palabras del propio presidente "la memoria no puede estar bajo llave", ha recordado Saiz.

También ha aprovechado para impulsar la Ley de Información Clasificada, augurando que "el proyecto de la ley clasificada pueda salir adelante en el Congreso". El texto introduce límites temporales más definidos y fija un plazo máximo general de 45 años, prorrogable otros 15 en casos justificados. El proyecto también establece que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser clasificada. Sin embargo, siete meses después de su aprobación inicial, la tramitación parlamentaria continúa pendiente.

Con respecto a los documentos que se podrán encontrar en esta desclasificación, la ministra portavoz ha recalcado que se desclasificará todo aquello de lo que tengan constancia y que estuviera clasificado. Esto se refiere a informes, transcripción de conversaciones e incluso alguna imagen. Saiz ha asegurado que están trabajando para su acceso.

A Elma Saiz le acompañan en la rueda de prensa el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López.

