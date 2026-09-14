El Gobierno resta importancia a las palabras del PNV sobre un posible chantaje de Marruecos

El caso Pegasus vuelve a entrar de lleno en el debate político. Las dudas sobre el espionaje al teléfono móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han reaparecido en medio de la crisis de Ceuta y después de que el PNV haya considerado posible que Marruecos disponga de información que todavía no se conoce.

El origen de la sucesión de acontecimientos se remonta a abril de 2021. Brahim Gali, líder del Frente Polisario, entró entonces en España para recibir atención hospitalaria en Logroño. Su presencia provocó una crisis diplomática con Marruecos.

Solo un mes después, miles de migrantes marroquíes llegaron a la frontera de Ceuta. En esas mismas fechas se produjeron las intrusiones con el programa de espionaje Pegasus en los teléfonos de miembros del Gobierno.

Las incógnitas que dejó Pegasus

El Ejecutivo no informó públicamente de los ataques hasta un año después. Desde entonces, una de las principales incógnitas es qué información consiguieron extraer de los dispositivos afectados.

A esa falta de respuestas se suma otro episodio que alimentó las críticas políticas: el posterior cambio de posición del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental.

La oposición lleva tiempo planteando sospechas sobre una posible relación entre los diferentes acontecimientos y ha llegado a cuestionar si el presidente del Gobierno podría estar condicionado por información obtenida a través del espionaje. Sin embargo, con la información disponible no existe una confirmación que permita establecer ese vínculo.

Las críticas no han procedido únicamente de los partidos de la oposición. También formaciones que en diferentes momentos han apoyado a Sánchez, entre ellas Junts y Podemos, han expresado sus dudas sobre este asunto.

El PNV tampoco descarta las sospechas

Ahora el debate ha vuelto a cobrar fuerza por la posición del PNV. Preguntado sobre la posibilidad de que Marruecos disponga de información que no haya trascendido públicamente, desde la formación vasca se ha respondido: "Hombre yo no lo descartaría".

Desde el PSOE, sin embargo, han tratado de rebajar el alcance de esas palabras y sostienen que no implican una acusación directa. "Es que no dijo eso, repitió la pregunta del periodista y ya está", han defendido.

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