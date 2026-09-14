La Audiencia Nacional pide asumir la causa contra el delegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes

En la investigación por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta a finales del pasado mes de julio, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido asumir también la causa abierta en un juzgado de la ciudad autónoma contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Según una providencia a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, la magistrada solicita notificar al Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta la apertura de su investigación y que ese órgano "valore la pertinencia de inhibirse" a favor de la Audiencia Nacional si las conductas denunciadas contra el delegado están relacionadas con el procedimiento abierto.

La magistrada asumió la competencia de la macrocausa por la avalancha migratoria al considerar que podrían haberse cometido "conductas delictivas que no sólo han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes", sino también "al propio Reino de España".

En su auto, Tardón describe lo ocurrido como "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España", mediante flujos migratorios irregulares que "han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

Además, apunta a una "permisividad" y "clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos", que dice que "se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad" marroquíes.

Querellas contra el delegado

Este procedimiento tuvo lugar tras una denuncia de Manos Limpias, a la que después se sumaron las querellas de Vox y Hazte Oír, las cuales acusan al delegado del Gobierno en Ceuta de no haber adoptado las medidas necesarias a pesar de las advertencias e informes previos a la llegada masiva, y le atribuyen posibles delitos como prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.

Por su parte, Manos Limpias sostiene que Pérez Triano "pudo incurrir en responsabilidades penales por no haber adoptado, a su juicio, las medidas necesarias ante las advertencias existentes".