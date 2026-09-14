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Marlaska sigue sin dar cifras oficiales en Ceuta: "No vamos a dar números todos los días"

El ministro del Interior no ve necesario ofrecer datos diarios acerca de los migrantes que están volviendo a Marruecos.

Grande-Marlaska en la inauguración de un cuartel de la Guardia Civil en Mieres

Marlaska sigue sin dar cifras oficiales en Ceuta: "No vamos a dar números todos los días" | EFE

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Ha pasado más de mes y medio desde la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, y la pregunta sigue siendo cuál fue el número exacto de personas que llegaron a nado a la costa de la comunidad autónoma española. 46 días después la pregunta sigue sin ser respondida.

A día de hoy el Gobierno sigue sin ofrecer datos oficiales, pero según la Cadena SER se han tramitado 1.800 expedientes de los 4.500 migrantes que hay en los campamentos. La realidad es que este trámite tarda meses en resolverse, pero el Gobierno también sostiene que hasta 5.300 migrantes han vuelto a Marruecos de forma voluntaria.

Marlaska no ve necesario dar datos "todos los días"

Las autoridades locales de la ciudad autónoma mantienen que son 13.000 personas las que siguen allí de forma irregular. A su vez, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ve necesario dar datos todos los días.

"No vamos a dar números todos los días, los triajes están alcanzando una velocidad de crucero fruto de todos los medios que hemos introducido. Estamos trabajando de una forma relevante", ha explicado el ministro socialista.

Marlaska no quiere oír hablar de fechas concretas acerca de la expulsión de los inmigrantes que permanecen en Ceuta: "Se resolverán a la mayor brevedad posible", ha dicho este lunes tras presidir la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mieres, Asturias.

La Audiencia pide asumir la causa contra el delegado del Gobierno en Ceuta

Por otra parte y en cuanto a la investigación por la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales del pasado mes de julio, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido asumir también la causa abierta en un juzgado de la ciudad autónoma contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

La magistrada asumió la competencia de la macrocausa por la avalancha migratoria al considerar que podrían haberse cometido "conductas delictivas que no sólo han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes", sino también "al propio Reino de España".

El CNI y las Fuerzas de Seguridad enviaron una veintena de avisos sobre la entrada masiva en Ceuta

Imagen de archivo de la Guardia Civil en Ceuta

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