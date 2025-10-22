Leire Díez
El Gobierno niega estar detrás de las actuaciones de la presunta fontanera de Ferraz, Leire Díez: "Verdad sólo hay una"
Los populares reprochan las maniobras de la exmilitante socialista, y no le dan credibilidad al ejecutivo cuando descarta haber ordenado "limpiarlo todo" a raíz del caso Begoña Gómez.
Publicidad
Ni 24 horas después de conocerse el sumario sobre el caso 'Leire Díez', presunta fontanera de Ferraz, las reacciones en el Congreso, en plena sesión de control, en día de pleno, no han parado de sucederse. Ayer conocimos que Díez, principal imputada, junto al empresario Javier Pérez Dolset, intentaron presuntamente sonsacar información sensible sobre los jefes de la UCO y de Anticorrupción de dos fiscales: Ignacio Stampa y José Grinda. Ambos denunciaron los hechos, aunque una esas denuncias llegó a ser archivada por la propia Fiscalía.
Patxi López niega esas órdenes
Sí que lo ha hecho el portavoz socialista en la cámara baja, Patxi López, que niega esas órdenes: "Hay quién puede decir lo que le dé la gana, que va en nombre del PSOE o que es embajadora del Vaticano, pero verdad sólo hay una", ha señalado López, antes de defender que se llegue "hasta el final" de la investigación.
Ministros socialistas, como Óscar López, afirmaban desconocer el asunto, mientras fuentes del partido, aseguran tranquilidad en las filas ante estas últimas informaciones. Piden que la justicia dirima responsabilidades.
La oposición carga contra el Gobierno
La oposición no se cree las palabras de los socialistas. Desde Vox, Pepa Millán, portavoz de la formación en el Congreso, califica este caso de “obsceno y lamentable” uso de las instituciones. Y la portavoz del Partido Popular en la cámara baja, Ester Muñoz, directamente califica al gobierno de "una banda", y lo compara con una película de gangsters. También en el propio hemiciclo el PP ha aprovechado el pleno para acusar a varios ministros de ser "fontaneros" del PSOE tras estas últimas revelaciones.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.
Publicidad