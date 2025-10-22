El Gobierno niega estar detrás de las actuaciones de la presunta fontanera de Ferraz, Leire Díez: "Verdad sólo hay una"

Ni 24 horas después de conocerse el sumario sobre el caso 'Leire Díez', presunta fontanera de Ferraz, las reacciones en el Congreso, en plena sesión de control, en día de pleno, no han parado de sucederse. Ayer conocimos que Díez, principal imputada, junto al empresario Javier Pérez Dolset, intentaron presuntamente sonsacar información sensible sobre los jefes de la UCO y de Anticorrupción de dos fiscales: Ignacio Stampa y José Grinda. Ambos denunciaron los hechos, aunque una esas denuncias llegó a ser archivada por la propia Fiscalía.

En ese auto consta que Leire Díez llega a decir al fiscal que informaran a Pedro Sánchez de la reunión. Y que el presidente del Gobierno había dado orden de "limpiarlo todo" a raíz del caso Begoña Gómez. Este "limpiarlo todo" se ha colado en la primera pregunta al presidente del Gobierno, la que le ha hecho el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo y que Pedro Sánchez no ha entrado a valorar, tampoco lo ha hecho en los pasillos del Congreso ante las preguntas de los periodistas.

Patxi López niega esas órdenes

Sí que lo ha hecho el portavoz socialista en la cámara baja, Patxi López, que niega esas órdenes: "Hay quién puede decir lo que le dé la gana, que va en nombre del PSOE o que es embajadora del Vaticano, pero verdad sólo hay una", ha señalado López, antes de defender que se llegue "hasta el final" de la investigación.

Ministros socialistas, como Óscar López, afirmaban desconocer el asunto, mientras fuentes del partido, aseguran tranquilidad en las filas ante estas últimas informaciones. Piden que la justicia dirima responsabilidades.

La oposición carga contra el Gobierno

La oposición no se cree las palabras de los socialistas. Desde Vox, Pepa Millán, portavoz de la formación en el Congreso, califica este caso de “obsceno y lamentable” uso de las instituciones. Y la portavoz del Partido Popular en la cámara baja, Ester Muñoz, directamente califica al gobierno de "una banda", y lo compara con una película de gangsters. También en el propio hemiciclo el PP ha aprovechado el pleno para acusar a varios ministros de ser "fontaneros" del PSOE tras estas últimas revelaciones.

