Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Leire Díez

El Gobierno niega estar detrás de las actuaciones de la presunta fontanera de Ferraz, Leire Díez: "Verdad sólo hay una"

Los populares reprochan las maniobras de la exmilitante socialista, y no le dan credibilidad al ejecutivo cuando descarta haber ordenado "limpiarlo todo" a raíz del caso Begoña Gómez.

Leire Díez en el Senado

El Gobierno niega estar detrás de las actuaciones de Leire Díez | EFE

Publicidad

Lucía González
Publicado:

Ni 24 horas después de conocerse el sumario sobre el caso 'Leire Díez', presunta fontanera de Ferraz, las reacciones en el Congreso, en plena sesión de control, en día de pleno, no han parado de sucederse. Ayer conocimos que Díez, principal imputada, junto al empresario Javier Pérez Dolset, intentaron presuntamente sonsacar información sensible sobre los jefes de la UCO y de Anticorrupción de dos fiscales: Ignacio Stampa y José Grinda. Ambos denunciaron los hechos, aunque una esas denuncias llegó a ser archivada por la propia Fiscalía.

En ese auto consta que Leire Díez llega a decir al fiscal que informaran a Pedro Sánchez de la reunión. Y que el presidente del Gobierno había dado orden de "limpiarlo todo" a raíz del caso Begoña Gómez. Este "limpiarlo todo" se ha colado en la primera pregunta al presidente del Gobierno, la que le ha hecho el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo y que Pedro Sánchez no ha entrado a valorar, tampoco lo ha hecho en los pasillos del Congreso ante las preguntas de los periodistas.

Patxi López niega esas órdenes

Sí que lo ha hecho el portavoz socialista en la cámara baja, Patxi López, que niega esas órdenes: "Hay quién puede decir lo que le dé la gana, que va en nombre del PSOE o que es embajadora del Vaticano, pero verdad sólo hay una", ha señalado López, antes de defender que se llegue "hasta el final" de la investigación.

Ministros socialistas, como Óscar López, afirmaban desconocer el asunto, mientras fuentes del partido, aseguran tranquilidad en las filas ante estas últimas informaciones. Piden que la justicia dirima responsabilidades.

La oposición carga contra el Gobierno

La oposición no se cree las palabras de los socialistas. Desde Vox, Pepa Millán, portavoz de la formación en el Congreso, califica este caso de “obsceno y lamentable” uso de las instituciones. Y la portavoz del Partido Popular en la cámara baja, Ester Muñoz, directamente califica al gobierno de "una banda", y lo compara con una película de gangsters. También en el propio hemiciclo el PP ha aprovechado el pleno para acusar a varios ministros de ser "fontaneros" del PSOE tras estas últimas revelaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Publicidad

España

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras

Junts advierte a Sánchez: "Quizá hay que empezar a hablar de la hora del cambio"

Leire Díez en el Senado

El Gobierno niega estar detrás de las actuaciones de la presunta fontanera de Ferraz, Leire Díez: "Verdad sólo hay una"

Ayuso ve "una losa" la ley estatal universitaria, que "hunde en burocracia" y "ha perjudicado" a la financiación

Sánchez declara Lugar de Memoria Democrática la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y Ayuso lo recurre

Sobres con dinero en efectivo para Ábalos
CASO KOLDO

El PP pide al Supremo que el PSOE justifique el dinero en efectivo que había en Ferraz y los pagos en sobres

Feijóo y Sánchez en el Congreso
CONGRESO

Pedro Sánchez responde con un "no" rotundo cuando Feijóo le pregunta si el PSOE se ha financiado ilegalmente

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez
Vivienda

Tensión en el Gobierno por la vivienda: Sumar presiona a Isabel Rodríguez para que adopte medidas urgentes o dimita

La coalición muestra su frustración por la falta de avances en vivienda; Sumar cuestiona la gestión de la ministra y plantea cambios si no se implementan políticas valiente

Fiscal Stampa
Fiscal Stampa

Quién es Ignacio Stampa, el fiscal que denuncia un intento de soborno de Leire Díez

El fiscal madrileño relató los hechos ante la Fiscalía Superior y ahora forma parte de la causa que instruye el juez Arturo Zamarriego.

A3 Noticias 2 (11-08-25) La Fiscalía pide imputar a Leire Díez también por un presunto delito de soborno a dos fiscales

Leire Díez aseguró al fiscal Stampa que Pedro Sánchez "había dado orden de limpiar" tras la imputación de Begoña Gómez

Campaña de vivienda

La nueva campaña de Vivienda tensa al Gobierno: "30 años dejándote los calzoncillos en el baño"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón

El Congreso cita a Carlos Mazón el 17 de noviembre en la comisión que investiga la DANA

Publicidad