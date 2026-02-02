El Gobierno insiste con el catalán en Europa: "Será una alegría el día que lo consigamos"

Se trata del enésimo intento del ejecutivo de Pedro Sánchez de agradar a los socios de investidura, nacionalistas e independentistas, que pretenden que se hablen las lenguas cooficiales en Europa. "Es una cuestión de tiempo y sería discriminatorio para España", ha explicado el ministro Albares, quien ha comparado España con otros países de la UE que tienen más de una lengua oficial en la Unión Europea.

Es más, Albares argumenta que hay "veinte países ya han dicho que sí, quedaban siete", para dar a entender que Europa está cada vez más cerca de hablar catalán, gallego y euskera. "Dijeron que necesitaban darle vueltas a la propuesta", por lo que el titular de exteriores entiende que es cuestión de tiempo que acepten su propuesta.

Sobra la imposibilidad de que haya salido ya, Albares acusa al principal partido de la oposición: "soy consciente de que el PP ha hecho todo lo que ha estado en su mano para que esto no esté aprobado". Acusa incluso a los populares de ir en contra de la Constitución española. A pesar de todo, el ejecutivo va contra viento y marea: "lo vamos a conseguir y será una alegría el día que lo consigamos".

Desde el Gobierno central aseguran que el 40% de los españoles viven en comunidades con otra lengua cooficial y que no tienen sus derechos lingüísticos reconocidos. "Un 10% de los europeos hablan catalán", argumenta Albares.

Las líneas rojas de Junts

Esta es una de la líneas rojas que los de Junts le impusieron a Pedro Sánchez para hacerle presidente. En varias ocasiones le han exigido que presione en Europa al igual que los de Puigdemont consiguieron que se hablara catalán, euskera y gallego en el Congreso de los Diputados. Esta fue la primera contraprestación que Sánchez asumió tras la investidura.

Después de varios intentos fallidos, el Gobierno de Pedro Sánchez, vuelve a la carga con esta petición en Europa. Todo esto en medio de varias negociaciones con Junts: el decreto para la revalorización de las pensiones, que rechazaron la semana pasada, o los presupuestos generales del Estado que siguen prorrogados desde la anterior legislatura. Puigdemont pide más y Sánchez está dispuesto a dárselo.

