Hernando admite que se reunió con Cerdán y Leire Díez en 2024 en la que se le ofreció información de la policía patriótica contra Sánchez

El encuentro tuvo lugar en Ferraz en 2024, junto a otros militantes del partido, y debido a una supuesta investigación de la "policía patriótica" a Pedro Sánchez en 2017.

Antonio Hernando a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla

Antonio Hernando a su llegada a los Juzgados de Plaza de CastillaEFE

Antonio Hernando, quien fuera diputado socialista del Congreso de los Diputados y actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, ha admitido ante el juez que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez, que se reunió con ella y con Santos Cerdán después de que Díez les asegurara que tenía documentación sobre una supuesta investigación ilegal del comisario Villarejo contra Pedro Sánchez y sus hijas.

En este juicio se investiga a Leire Díez por delitos de cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO para malbaratar investigaciones.

Información sobre la "policía patriótica"

Arturo Zamarriego, el juez que instruye el caso, citó a Hernando después de que el empresario Javier Pérez Dolset, investigado en la causa, ubicase a este en una de las dos reuniones que él y Díez mantuvieron en abril de 2024 con cargos del PSOE en Ferraz, entre ellos el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

Cerdán y Hernando, frente a frente... pero sin hablarse

No obstante, una de las imágenes más llamativas ha tenido lugar en el pasillo, donde tanto Hernando como Santos Cerdán han aguardado su turno de declaración sentados en los largos bancos de Plaza de Castilla, uno frente al otro y sin hablar.

En la declaración, Hernando ha reconocido que Leire Díez disponía de documentación sobre una supuesta investigación de la denominada "policía patriótica", la cual tuvo lugar cuando gobernaba el PP y cuyo objetivo sería que Pedro Sánchez no consiguiese llegar a la Moncloa. Díez, por su parte, explicó ante el juez que disponía de documentos del caso Villarejo contra el PSOE, e informó de que se reunió con todos los partidos que estarían perjudicados en esos documentos.

Por otra parte, el que fuera diputado del PSOE en el Congreso ha detallado que solo conocía a Díez de cuando iba a mítines a Cantabria, ya que ella era quien le recibía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Álvaro García Ortiz paga los 10.000 euros de indemnización al novio de Ayuso

ExFiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz

