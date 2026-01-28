Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El decreto ómnibus cae y Sánchez señala al PP mientras evita el choque con Junts

El Gobierno carga contra los populares tras perder la votación y guarda silencio ante las exigencias de Puigdemont.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

El decreto ómnibus cae y Sánchez señala al PP mientras evita el choque con Junts | Europa Press

La derrota parlamentaria del decreto ómnibus ha abierto un nuevo frente político entre el Gobierno y el Partido Popular. Tras la votación fallida en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundió un vídeo en el que responsabilizaba al PP del rechazo a la norma. Sin embargo, el momento de la grabación ha generado controversia: aunque fue publicado después de la votación, el reloj que aparece en la muñeca del presidente revela que el mensaje se grabó alrededor de la una de la tarde, dos horas antes de que el decreto fuera rechazado oficialmente, a las 15:21.

Ese detalle ha sido utilizado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para acusar al jefe del Ejecutivo de "retorcer el relato" y de construir una estrategia comunicativa previa al resultado parlamentario.

El aviso previo del PP

Desde Génova recuerdan que el sentido del voto popular no fue ninguna sorpresa. Feijóo había advertido "hace ya meses" de que su partido no respaldaría "otro decreto ómnibus" que mezclara la revalorización de las pensiones con medidas que el PP no comparte. Los populares insisten en que su posición ha sido constante y que la negativa responde a una cuestión de fondo: reclaman un decreto "limpio", sin paquetes legislativos que vinculen cuestiones sociales con otras de carácter ideológico o económico.

En este contexto, el Gobierno ha optado por centrar el foco en el PP, pese a que Junts per Catalunya votó en el mismo sentido. La estrategia, según fuentes políticas, reproduce el esquema del año pasado, cuando el Ejecutivo logró reconducir una situación similar tras convencer a Junts y forzar después el apoyo del PP en una segunda votación.

Silencio ante Junts y mensajes cruzados

A diferencia del tono empleado contra los populares, el discurso hacia Junts ha sido notablemente más prudente. Mientras desde Moncloa se evita la confrontación directa, los independentistas se muestran abiertos a la negociación. Desde Junts se ha señalado que "el diálogo es constante" y que el partido está dispuesto a seguir hablando si se ponen fin a "las imposiciones y el chantaje".

Ese margen de entendimiento explica, en parte, el silencio del Ejecutivo hacia los socios independentistas, a los que necesita volver a atraer para recomponer la mayoría de investidura y sacar adelante futuras iniciativas legislativas.

El choque llega en un momento especialmente sensible. A pocos días de las elecciones autonómicas en Aragón, el Gobierno utiliza el fracaso del decreto como argumento contra el PP. Desde el Ejecutivo se acusa a los populares de "abandonar a los pensionistas", mientras que el PP responde que "no vale engañar ni utilizar a los pensionistas como rehenes".

La caída del decreto deja en el aire medidas de gran impacto social, como la revalorización de las pensiones, las ayudas vinculadas al bono eléctrico o la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables. Aunque algunas iniciativas, como las bonificaciones al transporte, sí han salido adelante, el revés parlamentario obliga ahora al Ejecutivo a buscar fórmulas alternativas para evitar un vacío legal.

