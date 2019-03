Santamaría: "Como no hay necesidad de sustitución, aquí no hablamos de sustitutos"

El nombre de Luis Bárcenas, una vez más, y la comparecencia o no de Mariano Rajoy en el Congreso para evitar la moción de censura se han repetido en todas las preguntas cuestionadas por los periodistas en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y ninguna de ellas ha obtenido una contestación contundente.

Sáenz de Santamaría ha emplazado al próximo 24 de julio, a la comisión permanente, para saber si el Presidente dará en sede parlamentaria o no las explicaciones que considere oportunas al respecto de las nuevas informaciones que han publicado mensajes de texto intercambiados entre Rajoy y Bárcenas y nueva documentación.

Además ha añadido que Rajoy "lleva desde febrero dando explicaciones y ha tenido y seguirá teniendo comparecencias públicas", ha matizado también que estas explicaciones se las dará Rajoy "a los ciudadanos, que son a quien nos debemos como Gobierno".

Por su parte, Ruiz Gallardón ha citado al propio jefe del Ejecutivo: "El Estado de derecho no cede a chantajes" para desmentir la información que apuntaba que Bárcenas habría recibido un presunto pacto de silencio por parte del Gobierno.

Preguntada sobre si estas informaciones alrededor de Luis Bárcenas y miembros del PP afectan a la marca España, Santamaría se ha escudado en que la "colocación importante de deuda" que logró el Tesoro este jueves, además indicó "como Gobierno nos dedicamos a las reformas, a ponerlas en marcha y a explicarlas".

La rueda de prensa ha finalizado con una clara alusión a la moción de censura que el PSOE avanzó que presentará si Rajoy no comparece. Soraya ha asegurado: "Como no hay necesidad de sustitución, aquí no hablamos de sustitutos".