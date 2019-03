Los grupos políticos toman posiciones en el Senado ante la moción de censura

En España habrá una moción de censura 25 años después desde que se celebrase la última si el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, la presenta. Es una posibilidad después de que Rubalcaba anunciase que él solicitará esa moción si el Partido Popular vuelve a rechazar una comparecencia extraordinaria de Mariano Rajoy para explicar el 'caso Bárcenas'. Ese debate se tiene que celebrar la próxima semana y será la tercera vez que se disputa lo mismo en dos semanas. Los grupos potíticos han comenzado a tomar posiciones.

Para Rubalcaba la situcaión es insoportable. La oposición dice que el Gobierno ha quedado debilitado por el Caso Bárcenas y quiere que Rajoy de una explicación. Si no, anuncia una moción de censura para forzarla: "No quiero sustituir al presidente del Gobierno, lo que quiero es que venga a la Cámara".

Izquierda Unida se pensará si la secunda o no. De momento lo que pide es la dimisión de Rajoy y elecciones anticipadas leyes deslegitimadas. "Rajoy es mas presunto culpable que presunto inocente", expresa Cayo Lara.

UPyD sí la apoya la propuesta de los socialistas. Dicen que es una forma de presión para que Rajoy dé la cara.

CiU, por su parte, se desmarca y no la firmará. Confía en que no sea necesaria y que el Presidente comparezca antes. Duran i LLeida: "Nosotros no vamos a firmar una moción de censura. Todo el mundo sabe que la moción es algo instrumental y todo el mundo sabe que no va a haber un gobierno alternativo y que al PSOE no le interesan las elecciones anticipadas

El Partido Popular asegura que la moción es un instrumento dentro de la normalidad constitucional y recuerda a Rubalcaba que en ella a quien se examina es al candidato. Además, insiste en que Rajoy ya ha dado explicaciones sobre el caso Bárcenas en reiteradas ocasiones.