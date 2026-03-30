El Gobierno concederá al opositor venezolano Leopoldo López la nacionalidad española por la vía express

El Gobierno otorgará la nacionalidad española por la vía exprés esta misma semana al opositor venezolano Leopoldo López, debido a sus especiales circunstancias, según ha adelantado el diario El Mundo a través de fuentes implicadas en la operación. Mañana, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto a través del cual López pasará a ser español por "carta de naturaleza".

López solicitó esta medida a finales de 2025, después de intentarlo a través de la vía ordinaria. Para nacionalizarse es necesaria una documentación que la dictadura no le concede y es necesario no contar con antecedentes penales, algo que en su caso es imposible porque, tras ser encarcelado por sus ideas, se fugó de prisión y consiguió escapar de Venezuela.

El Ejecutivo ha admitido su petición y este martes le será otorgada la nacionalidad "por ser una persona de extraordinaria relevancia y por motivos de política exterior", según indican las fuentes mencionadas. En este proceso se encuentran implicados los ministerios de Exteriores y Justicia.

Leopoldo López es una de las figuras más destacadas de la oposición al régimen bolivariano que actualmente lidera Delcy Rodríguez, tres meses después de que el Ejército de EEUU interviniera en Caracas y sacara por la fuerza a Maduro. En 2014, cuando era una figura de gran importancia del antichavismo, fue encarcelado por liderar las protestas contra el sucesor de Chávez.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU calificó su detención en Venezuela como arbitraria y pidió su inmediata liberación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también le dio la razón por unanimidad. En 2017 pasó a arresto domiciliario. Logró liberarse con la ayuda de Juan Guaidó y un grupo de militares en 2019 y desde 2020, Leopoldo López reside en Madrid junto a su mujer y sus tres hijos.

"Este es el Gobierno del mundo que más ha hecho por los venezolanos"

Además, el ministro subraya la "protección" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha prestado a López y otros opositores venezolanos, "a pesar de las calumnias que se vertieron". "Este es el Gobierno del mundo que más ha hecho por los venezolanos y el único de España que ha hecho por ellos todo lo que ha podido", agrega refiriéndose a la derecha, que actualmente se encuentra en la oposición.

En 2015, el otro Gobierno español, presidido entonces por Mariano Rajoy, concedió la nacionalidad a los padres de López, Leopoldo López Gil y su esposa Antonieta Mendoza.

"España nos ha acogido"

"Soy y seré siempre venezolano, pero dejo de ser apátrida y paso a tener una nacionalidad. España nos ha acogido y estoy muy contento", asegura. "Agradezco todo el apoyo que nos ha dado el Gobierno", declara López en el mencionado diario.

Además, su caso puede servir, en el futuro, para más nacionalizaciones de opositores venezolanos exiliados. "Esto refleja una realidad de los perseguidos por la dictadura: no tienen derechos". "Hay una realidad de personas que se encuentran en limbos jurídicos porque no pueden entregar los requisitos necesarios por razones obvias", explica.

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