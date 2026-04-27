El Gobierno aleja los presupuestos de 2026 por la situación internacional: "Estamos en una situación demasiado incierta"

La promesa está ahí. La lleva haciendo el gobierno años. Pero nunca se materializa. El compromiso es claro. Presentar los presupuestos, cumplir la obligación constitucional, pero hasta ahora, en casi tres años de legislatura, nunca se ha hecho. Los plazos se han ido alargando. Y el último motivo por el que el ejecutivo ve "difícil" elaborarlos es por la incertidumbre internacional.

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha asegurado que dado el contexto "altamente incierto" a nivel internacional hay que actualizar el escenario macroeconómico una vez que se reduzcan "estas fuentes de incertidumbre", ha añadido. Por eso ha postergado la presentación del proyecto de presupuestos hasta que se cuente con un cuadro macroeconómico actualizado.

No solo es base a la realidad económica de nuestro país, también contando con información sobre el futuro de la guerra y el impacto de las medidas anticrisis. "Estamos en una situación todavía demasiado incierta como para tener un escenario aterrizado", ha insistido, "hay que esperar a que esta situación se estabilice y podamos tener unas previsiones acordes".

En la misma línea se ha posicionado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha asegurado que es "difícil" elaborar los presupuestos de 2026 por la incertidumbre internacional. Especialmente por la guerra en Irán, que hace "imposible" saber cuáles son las expectativas económicas de España.

Bolaños ha explicado que uno de los primeros pasos para poder elaborar la- como también ha recordado Carlos Cuerpo - es tener el cuadro macro "y en este momento -ha dicho-dada las incertidumbres que tenemos en el panorama geopolítico". >

Se refiere al igual que el vicepresidente primero, al conflicto de Irán, de momento en una situación de "tregua frágil", por lo que "no es posible ni para España ni para ningún país del planeta poder saber cuáles son las expectativas económicas que tiene nuestro país". "Estamos centrados en implementar, en desarrollar las ayudas que ya hemos aprobado en un real decreto ley que se convalidó por el Congreso hace unas semanas", ha añadido Bolaños.

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