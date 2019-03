Gibraltar celebra su Día Nacional en medio de las tensiones sobre el Peñón

Los gibraltareños celebran este martes su Día Nacional en medio de las tensiones entre España y Gran Bretaña. Una delegación de parlamentarios británicos viajará al Peñón para participar en las celebraciones. La festividad conmemora el primer referéndum sobre su soberanía celebrado en 1967.

David Cameron, ha expresado su solidaridad con los gibraltareños por la celebración y ha destacado la "enorme dignidad" de la población del Peñón por las disputas mantenidas con España. Cameron ha expresado que apuesta por el diálogo para resolver las diferencias entre los dos países.

"En el día nacional de Gibraltar, el Gobierno británico apoya de todo corazón vuestro derecho a decidir vuestro futuro político. Nunca acordaremos un traspaso de soberanía, o incluso empezar un proceso de negociación de la soberanía, sin vuestro consentimiento", ha puntualizado el primer ministro británico.

Cameron ha recordado la gran cantidad de españoles que trabajan en Gibraltar y se ha mostrado a favor del diálogo para resolver los problemas con España. El primer ministro ha dicho que quiere que España trabaje con el Gobierno gibraltareño y con el de Londres para encontrar una solución a las diferencias de los últimos meses.

Mientras tanto, Rajoy ha planteado a Cameron "aislar" el conflicto y seguir manteniendo las buenas relaciones. Cameron ha respondido con una postura favorable a esta petición. Los dos dirigentes han mantenido una breve charla en la reunión del G20 en San Petersburgo durante la pasada semana.

Desde el gobierno español no ha habido ningún interés en que las relaciones bilaterales se deterioren teniendo en cuenta, sobre todo, la relación comercial y económica que hay con Reino Unido, el principal emisor de turistas hacia nuestro país. Además, es necesario mantener una buena relación por otras cuestiones internacionales, en estos momentos, la situación de Siria.

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, sigue en su empeño de no retirar los polémicos bloques de hormigón, sobre los cuales han comenzado el conflicto. Picardo ha expresado que Cameron "no tiene potestad para acordar la retirada de los bloques". "No tiene derecho de hacerlo y no lo hará". También ha aprovechado para acusar al gobierno español de generar un "ambiente prebélico" en la zona y ha culpado directamente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Aún así, Picardo ha expresado que apuesta por el diálogo para solucionar el conflicto gibraltareño.